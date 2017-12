Feuerwerk mit Trennschleifer

Ottersweier (jo) - Katharina und Thomas Metzinger können sich den Kauf von Silvesterraketen und Goldregen in diesem Jahr sparen. Funkenflug haben sie beim Umbau ihres Hofladens "Querfeldein" genug, wenn ein Trennschleifer an massivem Stahl zum Einsatz kommt. Und der "Kracher" schlechthin ist ein langer Stahlträger, der in der Gebäudestatik tragende Wände ersetzt. Schon fast ein Jahr lang wird am westlichen Ende des Ottersweierer Ortsteils Haft gebaut - bei laufendem Kundenbetrieb. Der Abriss eines Ökonomiebaus schuf Platz für einen zweigeschossigen Neubau, am Hofladen wurde derweil angebaut. Jetzt muss alles ganz fix gehen, ist doch die Wiedereröffnung mit Sekt und kleinen Überraschungen für Freitag, 19. Januar, geplant. "Noch am Samstagabend haben wir hier komplett leergeräumt", erzählt die Hofladenchefin Katharina Metzinger. Die restliche Ware aus den Regalen und Theken wurde zum "Querfeldein"-Hofladen nach Lichtenau-Ulm geliefert, wo der Verkauf auch zwischen den Jahren weitergeht. Der Zweigbetrieb in Ottersweier, vor rund 16 Jahren eröffnet, ist seit Mittwoch eine staubige Baustelle, in der ganze Wände herausgebrochen und alte Stahlbetonträger demontiert werden. Eine Baufirma benötigt Betriebsinhaber Thomas Metzinger für diese Rohbauarbeiten nicht, denn er ist gelernter Maurermeister und sozusagen in eigener Sache zurück im alten Beruf. Acht Mann packten gestern mit an: Familienmitglieder, Nachbarn und zwei Angestellte. Vor allem Transport und Einbau eines 1,6 Tonnen schweren Stahlträgers unter der Decke - zwischen alter und neuer Ladenfläche - erfordern Geduld und volle Konzentration. Per Gabelstapler wird der Koloss in die richtige Position gehievt. Die Gesamtinvestition im größeren sechsstelligen Bereich dient vorrangig dazu, die Ladengröße sowie die Produktions- und Lagerbereiche der Nachfrage anzupassen. "Wir verdoppeln damit unsere Grundfläche", erklärt Thomas Metzinger. Nicht nur die Kunden standen sich vor den Ladentheken zuweilen auf den Füßen. Auch die Mitarbeiter hatten für die Arbeit im Hintergrund kaum noch Platz. Haft ist der Standort für die Verarbeitung von Rind- und Schweinefleisch aus den eigenen Stallungen. "In diesen Bereich haben wir kräftig investiert", erklärt Metzinger auch mit Verweis auf neue Kühlräume, Tiefkühlzelle und Klimatisierung der Räume. Mit Photovoltaik, Betonkerntemperierung und Wärmerückgewinnung geht "Querfeldein" zudem energetisch neue Wege. Der erweiterte und neu möblierte Hofladen wird künftig auch Kaffeegäste willkommen heißen: Im angebauten Bereich links vom Haupteingang ist ein Hofcafé mit 35 Sitzplätzen im Entstehen. Kuchen und Torten werden in der eigenen Kaffeeküche hergestellt.

