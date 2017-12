Auch nach dem Fest in Feierlaune

Bühlertal - Am Nachmittag noch in Baiersbronn auf der Bühne und am Abend in Bühlertal im Haus des Gastes: Hansy Vogt ist mit seiner "Klingenden Bergweihnacht" und seinen musikalischen Gästen - den Feldbergern, Mara Kayser sowie Marianne und Michael - auch nach dem Weihnachtsfest noch in Feierlaune. Obwohl er mit seiner volkstümlichen Weihnachtsrevue bereits seit Anfang Dezember unterwegs ist und bei über 25 Veranstaltungen die wie immer große Erwartungshaltung des Publikums zufriedenstellen konnte, ist er noch in allerbester Stimmung.

Auch das zeichnet einen Künstler aus: Wenn er teilweise zwei Vorstellungen am Tag absolviert, dazwischen die Zeit überwiegend im Bus oder Hotel verbringt und dann auf der Bühne mit völlig entspannter Haltung das bietet, was das Publikum erwartet - gute Unterhaltung.

Im vollbesetzten Haus des Gastes gelingt ihm das von der ersten Minute an. Erst drei Tage zuvor hat er seinen 50. Geburtstag gefeiert. Während seiner Moderation strahlt er eine Freude aus, die absolut nicht gekünstelt wirkt. Erzählt, ganz der Schwarzwälder Bub, einen Witz mit Bezug zum Humor in der Heimat und singt anschließend mit den Feldbergern davon, wie schön die Liebe ist. Das passt noch sehr gut zum zwar bereits vergangenen, aber immer noch in Erinnerung geblieben Fest der Liebe.

Diesem wird später noch nachträglich musikalisch der zweite Teil des Konzerts gewidmet. Auch die zweite Künstlerin, Mara Kayser zeigt in beiden Konzerthälften, dass sie nicht nur Schlager in ihrem Repertoire hat, sondern auch anspruchsvolle Lieder. So zum Beispiel das von einem Schaukelstuhl oder einige Hymnen an die Liebe, die in Text und Musik sehr stark an Pop orientiert sind. Den zweiten, besinnlicheren Teil eröffnet sie zusammen mit den Feldbergern mit dem österreichischen Wiegenlied Heidschi Bumbeidschi, das fast nur an Weihnachten gesungen wird.

Als Höhepunkt des Abends kann man sicher Marianne und Michael nennen. Auch in ihrem 44. Bühnenjahr gelingt es ihnen, eine Leichtigkeit und Frische auf die Bühne zu bringen, die das Publikum sofort spürt. Sicher sind sie als langjährige TV-Moderatoren und Gesangsduo mit allen Wassern der Unterhaltungsindustrie gewaschen - aber sie sind weder eingelaufen noch haben sie sich verfärbt. Der schlagfertige Michael darf verkünden, dass er gestern zum dritten Mal Opa geworden ist, und das Publikum spürt seine Freude förmlich. Danach folgen jede Menge Volkslieder aus der steirischen Heimat von Michael, ein Medley von bekannten Liedern des Komponisten und Chefs der Egerländer Musikanten, Ernst Mosch, sowie jede Menge bekannte Lieder aus ihren unzähligen CDs.

Während Hansy Vogt im zweiten Teil konzentriert auf einem Stuhl sitzt und eine moderne Weihnachtsgeschichte vorliest, kann Michael bei seiner lustigen Geschichte über den vierten "Heiligen Dreikönig" nicht so ruhig bleiben. Mit weit ausholenden Gesten und seiner variablen Stimme könnte man ihn sich auch gut auf einer Volkstheaterbühne als Hauptdarsteller vorstellen. Die Besucher im Saal sehen es ebenso und belohnen ihn mit starkem Beifall.

Mit einem großen Dankeschön an das Publikum und dem Hinweis, dass man genau in einem Jahr wieder an derselben Stelle erneut eine musikalische Bergweihnacht feiern werde, verabschieden sich die Künstler. Den großen Wunsch aus dem Publikum nach einer Zugabe erfüllen sie diesmal allerdings nicht.