Filigrane Kunst aus Lindenholz

Rastatt

Batterien sind der Hit Rastatt (sb) - Ein Tag früher als sonst hat am Donnerstag der Verkauf von Silvesterböllern begonnen. Der Grund: Der 31. Dezember ist in diesem Jahr ein Sonntag. In den Supermärkten verfestigt sich der Trend zu Feuerwerksbatterien als Favorit bei den Käufern (Foto: sb). » Weitersagen (sb) - Ein Tag früher als sonst hat am Donnerstag der Verkauf von Silvesterböllern begonnen. Der Grund: Der 31. Dezember ist in diesem Jahr ein Sonntag. In den Supermärkten verfestigt sich der Trend zu Feuerwerksbatterien als Favorit bei den Käufern (Foto: sb). » - Mehr

Hügelsheim

Leiterwagen wird aufgemöbelt Hügelsheim (sch) - Der Hügelsheimer Zimmerermeister Roland Schell hat sich den maroden Leiterwagen vorgeknöpft, der am Ortseingang Gäste begrüßt. Die Restaurierung packt er generalstabsmäßig von Grund auf an. Dabei gibt es einige Überraschungen (Foto: sch). » Weitersagen (sch) - Der Hügelsheimer Zimmerermeister Roland Schell hat sich den maroden Leiterwagen vorgeknöpft, der am Ortseingang Gäste begrüßt. Die Restaurierung packt er generalstabsmäßig von Grund auf an. Dabei gibt es einige Überraschungen (Foto: sch). » - Mehr