Zuhören heißt das Schlüsselwort

Achern

Betrugsverfahren eingestellt Achern (mig) - Die Betrugsvorwürfe gegen Frédérique Weiss (Foto: mig) als ehemalige Vorsitzende des Tierschutzvereins Achern haben sich nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren eingestellt. Belastet worden war Weiss vom neuen Vereinsvorstand.

Bühl

Wasserrohrbruch am Johannesplatz Bühl (red) - Schöne Bescherung für die Bühler Feuerwehr: Ausgerechnet an Heiligabend mussten die Aktiven um Kommandant Günter Dußmann zu einem kapitalen Wasserrohrbruch zum Johannesplatz ausrücken, wo das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses geflutet war (Foto: sie).

Rastatt

Unbeschwerte Stunden Rastatt (up) - Fast 130 Menschen haben an Heiligabend die Offene Tür des Hospizdiensts Rastatt besucht. Rund 30 Ehrenamtliche halfen unter Anleitung der erfahrenen Annegret Klimek, die schon bei der ersten Offenen Tür vor neun Jahren dabei war (Foto: up).