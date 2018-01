Bald in Obersasbach zu Hause

Dabei fühle sich gar nicht so an, als ob es der erste Arbeitstag im Sasbacher Rathaus wäre, meinte er. Bereits seit seiner Wahl im Oktober beschäftigte er sich neben seiner regulären Arbeit mit der nun auf ihn zukommenden Aufgabe und erhielt schon Einblicke in die Tätigkeiten des Bürgermeisters. "Ich bin Herrn Reinholz dankbar. Er war gegenüber mir sehr professionell", lobt Bühler seinen Vorgänger. Er habe die Möglichkeit gehabt, sich einzuarbeiten. Außerdem sei er bei verschiedenen Veranstaltungen dabei gewesen. So habe Reinholz ihn mit in die Partnergemeinde Mapello genommen.

Während der Vorgänger die Gemeinde bereis in Richtung Rheinstetten verlassen hat, pendelt Bühler noch von Haslach nach Sasbach und nimmt so täglich zweimal 45 Minuten in Kauf. Damit soll aber bereits im März Schluss sein. Der Wahlsieger erhielt einige Wohnungsangebote aus der Gemeinde und wird künftig mit seiner Familie in Obersasbach zur Miete wohnen - späterer Eigenheimbau nicht ausgeschlossen.

Auch seine Funktion als Kreisrat hat Reinholz aufgrund seines Wohnungswechsels abgeben müssen. Bühler, inzwischen Beisitzer des Kreisvorstands der CDU, tendiert dazu, 2019 für den Kreistag zu kandidieren.

Der Fokus der ersten Wochen im Amt wird bei Bühler auf dem Haushalt 2018 liegen. Am 15. Januar soll dieser eingebracht werden. Anschließend stehen intensive Diskussionen um einzelne Posten und größere Projekte an. Bühler möchte möglichst viel öffentlich beraten lassen.

Ein Großprojekt wird der Breitbandausbau sein. Hier hat Bühler am 11. Dezember bereits den Förderbescheid von Landesinnenminister Thomas Strobl abgeholt.

Der personelle Engpass bei der Kämmerer-Stelle soll im Frühjahr beseitigt sein, wenn Joachim Falk aus Iffezheim nach Sasbach wechselt. Deshalb bereitet Natalie Schwarzkopf-Weber den neuen Haushalt vor und erntet dafür Lob vom neuen Bürgermeister.

Bühler weiß, dass mit seiner Wahl zum Bürgermeister bestimmte Erwartungen verbunden sind. Deshalb möchte er seine Wahlversprechen umgehend umsetzen. Eines davon ist, durch mehr öffentliche Sitzungen mehr Transparenz für die Bürger zu schaffen. Auch will er den Kontakt zu den Wirtschaftsbetrieben intensivieren. Einmal im Monat wird eine Betriebsbesichtigung anstehen. Den Auftakt bildet die Firma Willi Hahn am 19. Januar. Die erste Bürgersprechstunde steht schon für den 10. Januar von 18 bis 20 Uhr an.

Derweil bildet sich der Bürgermeister an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl weiter. Mit Wochenendseminaren macht er sich fit für den Verwaltungsalltag im Sasbacher Rathaus.