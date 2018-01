Ochsentour zum Ochsenstall

Einen solchen Sturm, wie ihn das Tief "Burglind" entfachte, kann sich der FSV Mainz 05 eigentlich nur wünschen. In 17 Spielen brachten es die Bundesligaprofis aus der Pfalz gerade mal auf 19 Tore, was bei 17 Punkten für den bescheidenen 15. Tabellenplatz reicht.

Gleichwohl: Die Truppe von Sandro Schwarz ist furchtlos und unerschrocken. Sie wirft so schnell nichts um. Am Dienstagabend - aller Sturmwarnungen zum Trotz - gaben René Adler & Co. in der Schirmbar von Liftbetreiber Heiko Fahrner auf Unterstmatt Autogramme, tranken Bier und Glühwein. Und schon da pfiff "Burglind" beängstigend um das Après-Ski-Gehäuse, rüttelte an den Plexiglaswänden und am Stoffdach. Die Profis waren aufgrund der Gefahrenlage dem Vernehmen nach nicht in bester Stimmung (vermutlich ob des vermuteten Spotts und der Häme in den Netzwerken), zumal es später dann auch noch per Pistenbully in einem Gitteranhänger Richtung Ochsenstall ging. Die Nacht verbrachten die Fußballmillionäre in der Skihütte des SC Sasbach. Matratzenlager und Stockbetten wie bei einem Schullandheimaufenthalt statt geräumiger Junior-Suiten waren angesagt - das alles unter dem Arbeitstitel "Teambuildingmaßnahme", nach BT-Informationen von einer Eventagentur organisiert. Andere Vereine wie Brachenprimus Bayern oder Dortmund nächtigen in Luxus-Herbergen in Katar (23 Grad) beziehungsweise Marbella. So aber Ochsenstall statt Sonne, Strand und Meer. Was will man mehr?

Für gestern Vormittag war ursprünglich gar noch ein Biathlonwettbewerb mit Lasergewehren im Langlaufcenter Herrenwies angesetzt. Aber auch diese Einheit fiel bei Dauerregen sprichwörtlich ins Wasser: "Auf Herrenwies toben Orkanböen", hieß es auf dem Infoband von Center-Betreiber Mathias Reidel. Nach einem Frühstück auf dem Ochsenstall ging es bei Sturm und Dauerregen zurück nach Unterstmatt, wo die triefnassen Profis in den Mannschaftsbus einstiegen und nach zehnstündiger Abenteuer-Bekanntschaft mit "Burglind" die Rückreise nach Mainz antraten. Ein weiterer Schuss für die Nullfünfer, der nach hinten losging. Es bleibt damit bei 19 Treffern und 28 Gegentoren.

Bäume kollabieren, Strommast knickt ab

Auf vier Einsätze brachte es gestern die Bühler Feuerwehr. Auf ihrer Gemarkung waren keine Tore, aber vier Bäume gefallen, unter anderem in Neusatzeck, in Altschweier und in der Draisstraße im Industriegebiet Süd. Im Einsatz bei strömendem Regen waren 13 Mann. Kommandant Günter Dußmann klopfte virtuell mit den Fingerknochen auf den Tisch: "Toi, toi, toi, wir hatten ein wenig Glück!" Die Gefahr ist damit aber noch nicht gebannt: Für heute erwarten die Meteorologen weiteren Starkregen. Dabei sind die Böden mit Wasser bereits mehr als gesättigt. "Aus Bächlein sind Bäche geworden", so die Beobachtungen des Stadtbrandmeisters. Doch die Routiniers von der Steinstraße bekommen nach der weiterhin bestehenden Wetterwarnung keine nassen Füße: "Wir sind vorbereitet und haben keine personellen Probleme."

Ab 8.15 Uhr war es auch für 30 Aktive der Bühlertäler Feuerwehr mit der Ruhe vorbei. Auch sie mussten zur Motorsäge und Seilwinde greifen. In der Laubenstraße, Denkmalstraße, Gertelbachstraße und in der Hirschbach waren Bäume und Äste in die Fahrbahn kollabiert. Im Eichendorffweg und im Längenbergweg hatte es Ziegel von den Dächern gefegt. Zudem musste die Höhenrettungsgruppe nach Baden-Baden ausrücken, wo der Sturm das Blechdach eines Gebäudes weggeblasen hatte. Diese 2016 gegründete Spezialeinheit ist in ihrer Formation und technischen Ausrüstung einzigartig in der Region.

Für die Kollegen in Ottersweier hatte "Burglind" lediglich Kurzarbeit vorgesehen. Im Ortsteil Haft blockierte ein Baum die Fahrbahn halbseitig. Insgesamt hatte Kommandant Stefan Höß 17 Mann als Bereitschaft vorgehalten.

Auch die Bühler Stadtwerke waren gefordert. An der Omerskopfstraße oberhalb von Neusatzeck war ein Strommast einer 20 KV-Leitung umgeknickt. Die Folgen für die Anwohner im Schönbrunn und im Zinken Frankenbach waren unbedeutend, da es sich um eine Reserveleitung handelte. Allerdings muste die Omerskopfstraße gesperrt werden.

Nach dem Sturm ist vor dem Hochwasser. Der Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl erwartet nach den für heute prognostizierten Starkregenfällen ein zweijährliches Hochwasser mit einem Wasserstand von 1,20 Meter beim Pegel Altschweier. Normal sind dort 60 bis 70 Zentimeter. Verbandsgeschäftsführerin Viviana Walzok erwartet dennoch eine "relativ ruhige Situation", zumal die Rufbereitschaft die elektronisch überwachten Rückhaltebecken akribisch im Blick habe. Dennoch wurden am Dienstag und gestern vorsorglich in den Bauhöfen Bühl und Bühlertal Sandsäcke gefüllt.