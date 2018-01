Langeweile kennt sie nicht

Ottersweier - In Ottersweier wird sie "Grande Dame" genannt: Elfriede Friedmann, ehemalige Lehrerin an der Maria-Victoria-Schule, seit bald sechs Jahrzehnten auf verschiedenen Bühnen des Orts zu Hause und in vielen Vereinen und Projekten organisatorischer Rückhalt. Sie ist ein Aktivposten in der Gemeinde, was im Jahr 2014 mit der Verleihung der Ottersweierer Bürgermedaille gewürdigt wurde. Heute wird Elfriede Friedmann 90 Jahre alt.

"Langweilig war mein Leben nie", blickt sie im Gespräch mit dem BT zurück. "Ich war halt immer aktiv", sagt sie und erzählt von einer bewegten Kindheit, die sie aufgrund des Berufs von Vater Adolf Mack - er war beim Zoll - an verschiedenen Orten verbrachte. Kennengelernt hatten sich der Vater und Mutter Walburga Walch aus Ottersweier bei der Arbeit an der Post.

Geboren 1927 in Adelsheim, verbringt Elfriede Friedmann die Schuljahre zunächst in Bretten und später, von 1941 bis 1944, in Colmar. Der Vater gilt zu jener Zeit als "politisch nicht ganz zuverlässig" und wird ins annektierte Elsass abgeschoben. An der dortigen Schule ist Elfriede Friedmann die erste "Reichsdeutsche". Aufgrund einer Umstellung auf das deutsche Schulsystem kann sie das Abitur bereits mit 16 Jahren absolvieren.

Nach einem halben Jahr Arbeitsdienst in der Nähe von Straßburg wird die gerademal 17-Jährige nach München in den Kriegshilfsdienst versetzt. Dort, bei BMW, hat sie die Aufgabe, Telefonleitungen zu reparieren. "Das war für mich interessant", sagt sie, und erzählt dabei aber auch von Zwangsarbeitern, Häftlinge aus dem KZ Dachau, mit denen niemand sprechen durfte. "Ich erinnere mich noch, dass alles an ihnen grau aussah, selbst die Gesichter."

Einen ganzen Monat ist ein Telegramm aus Ottersweier unterwegs, das über den Tod des Vaters Nachricht gibt. Er war bei einem Fliegerangriff in Pforzheim getötet worden. Auf abenteuerliche Weise findet die junge Frau nach Ottersweier zurück.

Sie studiert in Freiburg und absolviert eine Lehrerausbildung am pädagogischen Institut in Gegenbach. Dort erhält sie Orgelstunden in der Stadtkirche, ein Unterricht, der sich später noch oft auszahlen sollte. Viele Male spielte sie die Orgel in der Pfarrkirche in Ottersweier und in Maria Linden, wenn die amtierenden Organisten verhindert waren.

Die junge Lehrerin arbeitet zunächst in Varnhalt und in Lauf. 1952 kommt sie nach Ottersweier, wo sie bis auf wenige Jahre ihr ganzes Berufsleben verbringt. Bis zur Pensionierung 1990 hat sie den Schulchor betreut und Generationen von Schülern das Flötenspiel beigebracht.

Seit 1945 singt die begeisterte Musikerin im Kirchenchor. Der erste Tag in der Singgemeinschaft ist ihr unvergesslich. Es war der 15. April, der Tag, nachdem die Franzosen nach Ottersweier gekommen waren. Furchtlos marschiert sie am Sonntag in die Kirche und ist zusammen mit ihrer Cousine Lisbeth die einzige Sängerin an diesem Tag. Fortan ist sie - bis heute - aktives Mitglied des Kirchenchors.

Anfang der 60er Jahre wird sie mit der Frauengemeinschaft auf der närrischen Bühne aktiv, und auch das betreibt sie bis heute. Entstanden ist aus der ursprünglichen Formation die spitzzüngige Gruppe "Femmes Explosives", deren Beiträge immer wieder zu den Höhepunkten in den Kappensitzungen zählen - selbstredend unter Beteiligung von Elfriede Friedmann. Die Narrenzunft der Leimewängscht hat sie längst zu ihrem Ehrenmitglied ernannt.

Und dann gibt es noch so ein Energiebündel in ihrem Leben: Ehemann Waldemar steht ihr in nichts nach. Ob Oberzunftmeister, Vorsitzender des Historischen Bürgervereins, Kulissenmaler, Erfinder der Kleinkunstbühne, Ziegelmacher und Erbauer des Heimatmuseums, Bootsbesitzer und Ideengeber von "s'isch bal Wihnachte" - Elfriede Friedmann ist immer an seiner Seite und unterstützt jede "verrückte Idee", wie sie selbst sagt. Zu Weihnachten hat er ihr ein Notebook geschenkt.