(red) - Mit zwei Komödien und einem Schauspiel geht das Bürgerhaus-Team in die zweite Hälfte seiner Abo-Saison 2017/18. Am Donnerstag, 18. Januar, öffnet sich um 20 Uhr der Theatervorhang für den BR-Komödienstadel. "Göttinnen in weißblau" heißt ein Lustspiel in drei Akten von Cornelia Willinger, das vom "a.gon Theater" aus München auf die Bühne gebracht wird. Darin regieren in den verschneiten Ammergauer Alpen die drei ehrgeizigen Schwestern Traudl, Wilma und Vroni den Gasthof Schwanenwirt als alteingesessenes Familienunternehmen. Alle Zeit, alle Liebe und Energie fließen in den Betrieb und in die Vorbereitungen des traditionellen Silvesterabends. Für Vronis und Wilmas Ehemänner Franz und Edi bleiben da weder Zeit noch Zuwendung, beide stehen voll unter dem Pantoffel. Traudl, laut Ankündigung "bereits glücklich verwitwet", konzentriert sich auf die Zukunft ihres Sohnes Andreas, den sie gewinnbringend verheiraten möchte. Andreas will zwar nicht genauso enden wie seine beiden geknechteten Onkel, aber gegen die geballte Macht der drei Schwestern kommen letztlich alle drei Männer nicht an. Als Franz auch noch den Bürgermeisterposten an seine Schwägerin Traudl verliert, verlässt ihn vollends die Lebensfreude. Er will aus dem Leben scheiden und organisiert seine eigene Beerdigung. Aber auch Edis langgehegter Lebenstraum - eine Reise mit seiner Frau Wilma auf der Route 66 - platzt, so dass auch er in seinem Leben keinen Sinn mehr sieht. Doch die Perspektive, dass die Ehefrauen zu den wohlhabendsten Witwen der Ammergauer Alpen gehören würden, gefällt Franz und Edi ganz und gar nicht. So beschließen sie, für all die erduldeten Lieblosigkeiten und Erniedrigungen Rache zu nehmen. Kurz vor der Silvestergala beginnt die große Sabotage. In der Inszenierung von Markus Völlenklee (Bühnenbild, Kostüme: Monika Maria Cleres) spielen Dieter Fischer, Heide Ackermann, Johanna Bittenbinder, Corinna Binzer und Andreas Bittl die Hauptrollen. "Geächtet", ein Schauspiel von Ayad Akhtar, steht am Montag, 19. März, 20 Uhr, auf dem Spielplan. Es handelt von einem Moslem, der seine Herkunft verachtet, einem Jude, der Political Correctness über alles stellt, einer Afroamerikanerin im Karriere-Rausch und einer weißen Christin, die der Kunst des Islams verfallen ist. Sie treffen sich zum Abendessen. Die Auseinandersetzung mit gängigen Klischees über religiöse oder ethnische Zugehörigkeiten bestimmt dieses Stück, das 2013 mit dem Pulitzer-Preis für Theater ausgezeichnet wurde. Es spielt ein Ensemble des Tournee-Theaters Thespiskarren. Am 19. April gastiert noch einmal das "a.gon Theater" aus München in Bühl. Aufgeführt wird "Monsieur Claude und seine Töchter", eine Multi-Kulti-Komödie nach dem gleichnamigen Kinohit von Philippe de Chauveron und Guy Laurent. Claude ist Notar, stockkonservativer Gaullist und erzkatholisch. Er hat vier erwachsene Töchter. Drei davon ehelichen zu Claudes Leidwesen Männer, die zwar Franzosen, aber allesamt keine Katholiken sind. Adèle ist mit dem erfolglosen jüdischen Geschäftsmann Abraham verheiratet, Isabelle hat sich den Muslim Abderazak ausgesucht, und Michelle wurde die Frau des Bankers Chao Ling. Claudes letzte Hoffnung ruht auf Laura, seiner jüngsten Tochter... Der Stoff liefert auf sympathische und humorvolle Weise Denkanstöße für Toleranz und ein friedliches Miteinander. Theaterkarten gibt es im Vorverkauf im Bürgerhaus und in den BT-Geschäftsstellen.

