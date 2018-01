Start in die zweite Saison vor großem Publikum

Der stimmgewaltige Männerchor Hanauerland gestaltete den Empfang musikalisch. Mit einem Augenzwinkern knöpfte sich Greilach nach seiner Verpflichtung den Dirigenten Willi Kammerer vor. Dieser hatte seine Sänger vor der Rede des Bürgermeisters das Stück "100 Mann und ein Befehl" schmettern lassen. "Das klingt ja fast so, als müsste ich mich in der zweiten Amtszeit auf einiges gefasst machen", flachste Greilach. Zuvor hatte er auf der Bühne der Stadthalle den Text für seine Verpflichtung gesprochen, in dem es unter anderem hieß: "Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern, so wahr mit Gott helfe."

Greilach bedankte sich noch einmal bei den Bürgern, die ihn am 8. Oktober mit 94 Prozent wiedergewählt hatten: "Das Ergebnis stärkt mir den Rücken und bestätigt mich in meiner Arbeit und in meinem Handeln." Er werde weiterhin eine Politik der Ausgewogenheit und des Miteinanders verfolgen. Er appellierte an die Besucher, aktiv auf ihn zuzugehen und die Zusammenarbeit mit ihm einzufordern - "auch wenn man als Bürgermeister Unterhalterqualitäten haben und an der Front für seine Stadt kämpfen muss". Dazu passe das Lied des Männerchors doch ganz gut.

Dass er für diesen Kampf die richtigen Eigenschaften mitbringt, attestierte ihm Landrat Jürgen Bäuerle, der Greilach auch im Namen seiner Bürgermeisterkollegen gratulierte. Der 37-Jährige verfüge über Disziplin, Fleiß, Selbstbewusstsein und Intuition. Das seien Attribute, die auch beim Fußball gefordert seien. Greilach, der in der Bürgermeistermannschaft Seite an Seite mit dem Landrat kickt, vereine die Qualitäten von Philipp Lahm und Berti Vogts - sowohl auf dem Platz als auch im Rathaussessel.

In Lichtenau starte er nun in seine zweite Saison. Die Stimmung in der Stadt sei gut. "Zwischen Gemeinderat und Verwaltung herrscht - auch zur Freude des Landrats - eine Atmosphäre des Vertrauens", lobte Bäuerle alle Beteiligten. Auch die Bevölkerung sei offen für Neues und bereit, weiterhin an einem Strang zu ziehen. Die positive Energie Lichtenaus sei zu spüren und werde den Bürgermeister auch in den kommenden acht Jahren begleiten. Der Landrat zog das Fazit: "Lieber Herr Greilach, Sie passen perfekt zu Lichtenau, und Sie passen perfekt ins Bürgermeisterteam."