Vor Ort statt auf der Couch

"Wie erwartet" war das Weihnachtsgeschäft für Christoph Engelhardt vom Haushaltswarengeschäft Bessey & Flammer in der Schwanenstraße. "Es war eine kurze Adventszeit. Vor allem die letzten Tage vor Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren waren stark", sagt Engelhardt. Gerade in der Endphase sei die Ware vorrätig gewesen, was ein Vorteil zum Onlinehandel sei. Lobende Worte findet er des Weiteren für die Innenstadtgestaltung.

Als Vorsitzender der Einzelhandelsgemeinschaft "Bühl in Aktion" (Bina) stellt er der Gutscheinkarte, die im Oktober eingeführt wurde (wir berichteten), ein gutes Zeugnis aus. Diese kann in den Mitgliedsgeschäften eingesetzt werden und wurde gut angenommen: "Wir sind sehr zufrieden", beschreibt Engelhardt die Anfangsphase des Projekts.

Catrin Hammig, Filialleiterin des Kaufhauses Peters in Bühl, spricht von einem "konstanten Weihnachtsgeschäft. Es gab keine Ausreißer nach oben oder nach unten". Schmuck, Kleinelektrogeräte und Unterwäsche seien besonders gefragt gewesen. Als Ausgabestelle der Bina-Karte bestätigt Hammig ebenfalls, dass sie bei den Kunden auf gute Resonanz gestoßen und oft über die Verkaufstheken gegangen sei.

"Prinzipiell bin ich zufrieden", erklärt Lutz Raeck vom Lifestylegeschäft Gecco in der Hauptstraße. "Der Umsatz pro Kunde ist gestiegen". Nach einem etwas holprigen Start war laut Raeck der Verlauf der restlichen vorweihnachtlichen Zeit gut. Um gegen den immer größer werdenden Onlinehandel anzukommen, müsse man den Kunden etwas bieten. "Ich denke, das haben wir ganz gut geschafft", sagt Raeck. Er legte großen Wert darauf, dass in seinem Laden eine gute Atmosphäre herrscht. "Wir spüren sogar schon eine Gegenbewegung zum Onlinehandel. Viele Kunden ziehen es vor, direkt vor Ort zu kaufen und nicht auf der Couch", zeigt er sich optimistisch.

Für Axel Hanold vom Modehaus Wolber in der Hauptstraße "war spannend zu sehen, was zwischen den Jahren passiert". Aufgrund der verkürzten Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nimmt er diese fast wie eine Wette wahr: "Niemand wusste genau, wie die Geschäfte laufen. Letztendlich war es aber wie an anderen Tagen auch." Da die Erwartungen an die Warenpräsenz in den vergangenen Jahren durch den Onlinehandel gestiegen seien, fügt er an: "Es ist wichtig, als Standort interessant zu bleiben."

"Wir sind zufrieden mit dem Abkauf. Das Wetter hat dieses Jahr mitgespielt", sagt Ralph Pfeiffer, Geschäftsführer vom gleichnamigen Modehaus in der Eisenbahnstraße. Besser als das Weihnachtsgeschäft läuft jedoch meist die Zeit zwischen den Jahren, in der viele Gutscheine eingelöst werden. "Da wir beständige Ware anbieten, die über das ganze Jahr tragbar ist, sind wir nicht unbedingt abhängig vom Weihnachtsgeschäft", so Pfeiffer.

Susanne Moßmann von der Wäscheboutique Tag & Nacht in der Eisenbahnstraße äußert sich dagegen weniger positiv: "Es war sehr verhalten. Der reine Geschenkumsatz ist weniger geworden." Des Weiteren plädiert sie für einen stärkeren Zusammenhalt der Bühler Einzelhändler: "Gerade was die einheitlichen Öffnungszeiten angeht, haben wir hier in Bühl Nachteile gegenüber Achern oder Baden-Baden."

Ebenfalls nicht vollends zufrieden ist Kati Buchholz, Filialleiterin bei Depot in der Hauptstraße: "Mehr Kunden gehen immer. Es hätte durchaus besser laufen können", meint sie. "Es hat viel geregnet und gestürmt. Ich denke, das ist ein Grund, warum weniger Leute gekommen sind", fasst Buchholz das Geschäft an den vorweihnachtlichen Tagen zusammen.