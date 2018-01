Eindringlicher Appell an das Wir-Gefühl

Lichtenau - Am Ende hielt sich Bürgermeister Christian Greilach bei seiner Neujahrsansprache am Mittwochabend in der Lichtenauer Stadthalle doch nicht an die Tipps seiner Freunde. Diese hatte er um Rat gefragt, wie er seine Rede gestalten könne. Ein Vorschlag lautete: "Steh' fünf Minuten stumm auf der Bühne. Dann sagst Du: ,Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, jetzt gibt es Freibier!'" Freibier wurde zwar ausgeschenkt, aber natürlich verfiel der Bürgermeister zuvor nicht in Schweigen. Dafür hatte er den Besuchern zu viel Dank auszusprechen - vor allem für seine Wiederwahl im vergangenen Jahr.

Greilach wurde nach seinem Wahlerfolg im Oktober vergangenen Jahres zu Beginn der Veranstaltung für seine zweite Amtsperiode verpflichtet (siehe gesonderter Bericht auf der ersten Lokalseite). Das Ergebnis von rund 94 Prozent, das er als Alleinkandidat bei einer Wahlbeteiligung von knapp 39 Prozent einfuhr, bestätigte ihn in seiner Auffassung, "dass wir in den vergangenen acht Jahren einiges in Lichtenau bewegen konnten". Dieses "Wir" seien alle - Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Vereine, Firmen, Gastronomen, Verwaltung Kirchen, Ehrenamtliche und die Bürger. Zu den sichtbaren Erfolgen gehörten beispielsweise das sich im Bau befindliche Pflegeheim in Ulm, die Baugebiete Warrett III, Bühnd und Bündt, die Rathaussanierung, die Erweiterungen in den Kindergärten und die neue Schul-Mensa.

Mit Hartnäckigkeit sei außerdem der Kampf um den Erhalt der Installation auf dem Kreisverkehr am südlichen Ortseingang gewonnen worden. Mit der offiziellen Badestelle am Baggersee in Grauelsbaum habe Lichtenau eine Vorreiterrolle übernommen. "Es wurde viel erreicht. Darauf können wir stolz sein", lautete Greilachs Bilanz. Dies sei eine Gemeinschaftsarbeit gewesen, an der viele ihren Anteil hätten. Nicht nur der Bürgermeister - aber auch der Bürgermeister.

Schwerpunkte für die kommenden Jahre seien unter anderem der Ausbau der Breitbandversorgung, die Fortsetzung der soliden Haushalts- und Finanzpolitik, die bedarfsgerechte Entwicklung der Kinderbetreuung und die Fortsetzung der Stadtkernsanierung. Greilach will Lichtenau als "starke, fortschrittliche, selbstbewusste und charmante Gemeinde" positionieren.

Auch die ureigenen Aufgaben einer Kommune wie die fortlaufende Verbesserung des Straßennetzes und des Abwassersystems wolle er bei aller Zukunftsmusik nicht aus den Augen verlieren. Dabei solle auch die konsequente Weiterentwicklung verkehrsberuhigender Maßnahmen die Lebensqualität erhöhen. Die Vereinsarbeit und das Ehrenamt seien die wohl wichtigste Stütze des kulturellen und sozialen Miteinanders. Ihre Förderung sei deshalb von "ungemeiner Bedeutung".

Eine Herausforderung werde 2018 der personelle Umbruch im Rathaus werden. Sowohl Rechnungsamtsleiter Norbert Graf als auch Hauptamtsleiterin Inge Kurz gehen in den Ruhestand. "Es wird meine Aufgabe sein dafür zu sorgen, dass die neuen Amtsleiter Teil des Teams werden und den Geist und die Philosophie der Stadtverwaltung Lichtenau leben", sagte Greilach. Er freue sich auf die Arbeit und Projekte in den kommenden Jahren. Die Bürger dürften ihn jederzeit ansprechen. "Dafür haben Sie mich gewählt. Meiner Auffassung nach bin ich für Sie da und nicht Sie für mich. So verstehe ich mein Amt."