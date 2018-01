Ein wenig mehr "Wir" statt "Ich"

Über 400 Gäste lauschten in der Halle in Unzhurst der Rede, mit der Pfetzer den Startpunkt für das gesellschaftliche Leben im neuen Jahr setzte. Gekommen war alles, was Rang und Namen in der Region hat: Bürgermeister und Gemeindevertreter aus der gesamten Südschiene und dem Elsass, inklusive der einzigen Dame in der Runde, Oberbürgermeisterin Margret Mergen aus Baden-Baden. Pfetzer konnte die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek, die Grünen-Landtagsabgeordnete Beate Böhlen und Landrat Jürgen Bäuerle begrüßen, Ehrenbürger Bernhard Friedmann und den Träger der Bürgermedaille Helmut Kopf. Vertreter von Kirche, Polizei, Feuerwehr, DRK, Lebenshilfe, Schulen, Kindergärten, Firmen und Vereinen nutzen die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Vor allen anderen richtete Pfetzer jedoch seinen Willkommensgruß an die ehrenamtlich Tätigen in Ottersweier: "Ich danke Ihnen, auch im Namen des Gemeinderats, denn Sie alle gestalten wesentlich unser lebendiges und liebenswertes Gemeinwesen." Ein schönes Beispiel dafür sind die Original Burg-Windeck-Musikanten unter der Leitung von Friedel Seifert, die die Veranstaltung musikalisch umrahmten, und die Mitglieder der Volkstanzgruppe, die die Gäste beim anschließenden Empfang bewirteten.

"Alles paletti in Ottersweier?", hatte Pfetzer beim Neujahrsempfang 2017 gefragt und für eine neue Kultur des Gemeinsinns geworben. Offensichtlich habe der Appell Wirkung gezeigt, denn zahlreiche Anfragen von Mitbürgern würden an ihn gerichtet, die sich gerne engagieren wollten. Viele hätten sich im abgelaufenen Jahr 2017 eingebracht und an einem farbenprächtigen, warmen "Gemeindetuch" mitgewoben. Angesichts der hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den erfolgreichen Projekten in Ottersweier könne man wirklich zufrieden sein. Ob Kindergartenanbau, Umbau des Gemeindezentrums, die Marketingkampagne "Ottersweier lohnt sich" oder das interkommunale Mammutprojekt, die Breitbandinitiative Baden.net - alle Vorhaben sorgten für eine zukunftsfähige Infrastruktur in der Gemeinde. "Zufriedenheit also in allen Belangen?", stellte Pfetzer die rhetorische Frage - denn natürlich sei dies nicht so. "Wir stehen auf Gottes goldener Seite und reiben uns an Luxusproblemen", stellte er ein "Unzufriedenheitsparadox" fest. Diese Unzufriedenheit mache die Arbeit in der Verwaltung nicht leichter. Die gleiche Vehemenz, die in Kritik investiert werde, wäre in Form von konstruktiven Vorschlägen oder in das Ehrenamt investiert, sehr viel hilfreicher für die dörfliche Gemeinschaft.

Dankbarkeit und ein klein wenig mehr "Wir" anstatt "Ich" könne zur persönlichen Zufriedenheit beitragen, meinte Pfetzer und gab den Gästen einen Gedanken des Philosophen Francis Bacon mit auf den Weg: "Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind."