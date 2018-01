Laura Oberlin auf Dressurtitel abonniert Bühl (red) - Trotz der vielen Regenfälle der letzten Tage konnte der Reit- und Fahrverein St. Leonhard den 22 Teilnehmern der vierten Bühler Winterchallenge am Dreikönigstag einen gut präparierten Parcours bieten. Am Vormittag waren in der Dressur korrekte Hufschlagfiguren, richtige Gangarten und Durchlässigkeit der Pferde gefragt. Unter den strengen Augen der beiden Wertungsrichter konnte bei den Einspännern Luisa Dietrich vom RFV Brettachtal den Sieg erringen. Sie ist erst 14 Jahre alt und Mitglied des Jugendkaders Baden-Württemberg. Bei den Zweispännern gewann Laura Oberlin vom RFV St. Leonhard zum vierten Mal in Serie mit ihren Pferden Cassandra und Tosca Nova. Am Nachmittag fand dann das Hindernisfahren statt. Parcourschef Henning Lemcke hatte einen Kurs mit 14 Hindernissen entworfen, der von den Teilnehmern möglichst schnell und ohne Abwurf eines Balls zu absolvieren war. Bei den Einspännern siegte Anja Petereit von der Fahrsportgemeinschaft Marbach, bei den Zweispännern Susanne Steiniger vom RFV Kämpfelbachtal. Die jüngste Teilnehmerin des Turniers war die erst elfjährige Mara Hörer aus Markgröningen. Nach der Versorgung der Pferde fand die Siegerehrung im beheizten Reiterstübchen statt, gefolgt von einem Vier-Gänge-Menü für Fahrer, Beifahrer und Helfer.

