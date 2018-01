Menschlichkeit nicht einfordern, sondern praktizieren Bühlertal (bgt) - "Was geht mit Menschlichkeit?" Da scheint doch eine ganze Menge zu gehen, so jedenfalls demonstrierten es die Jugendlichen Paula Hennings, Hannah Lorenz, Dominik Lorenz und Marcus Daum in spielerischen Szenen, verfasst von Pirmin Stern und einstudiert von Miriam Theurer, für die Dreikönigsfeier des Ortsverbands Bühlertal des Deutschen Roten Kreuzes. Es war eine klare Botschaft, die am Freitagabend den zahlreichen Besuchern im Haus des Gastes in Bühlertal in eindrucksvollen Bildern übermittelt wurde: Dass Menschlichkeit nicht nur von anderen eingefordert, sondern auch selbst praktiziert werden muss. Eingerahmt von "besinnlichen Klavierstücken", die Isabell Broß den Gästen einfühlsam vortrug, bildeten diese Sketche über Menschlichkeit den ersten Teil der DRK-Veranstaltung, die schon in der Vorankündigung nicht nur Kurzweil, sondern auch noch Gewinne bei einer Tombola versprach. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des DRK-Ortsverbands ließ Bürgermeister Hans-Peter Braun dann während der jeweiligen Pausen tief in die Lostrommel greifen und die Gewinne verteilen. Das nahm etwas Zeit in Anspruch, die aber auch nötig war, denn da gab es ja auch noch das Theaterstück "Rabatz am Dorfplatz" mit seinen Umbaupausen. Auch dafür zeichnete Pirmin Stern verantwortlich, der zudem noch die Rolle des Roberts, Chef eines Landhandelsbetriebes, übernommen hatte. Regie führte Bernd Degler, seinerseits auch Bürgermeister im Stück. Darin ging es um "Frauenpower" im Allgemeinen und sechs toughe Frauen mit viel innovativen Ideen und noch mehr Temperament im Besonderen, die da waren: Miriam Theurer als Marie, Franziska Falk als Lena, Pauline Decker als Hanna, Nicole Lorenz als Kerstin, Steffi Opolka als Ursel und Kathi Mützel als Katrin. Dann waren da noch Claudius Kohler als Uwe, der Gehilfe von Robert, und schließlich Dominik Sturges, der als jugendlicher Ferienjobber den Zuschauern die Segnungen der digitalen Welt begreiflich machte. Die Komödie in drei Akten war mit spitzer Feder geschrieben, in die der Autor die eine oder andere sozialkritische Pointe untergebracht hatte und in der es zum Beispiel über eine kommunale Photovoltaikanlage hieß: Der Bürger darf investieren, und die Gemeinde kann kassieren. In der Geschichte wusste Robert kaum mehr, wie er seinen Gehilfen bezahlen sollte. Der Land- und Getränkehandel lief nicht gut, und er dachte daran, einen Onlinehandel aufzumachen. Ein trennender Zaun auf dem Dorfplatz stand zwischen ihm und dem Bio-Laden, den die findigen Damen inzwischen aufgemacht hatten und den er nur einen "Tussi-Laden" nannte. Natürlich wurde am Ende alles gut. Denn die Fördergelder des Staates werden nur für ein Gesamtprojekt vergeben - und so steuerte alles auf die "Dorfplatz Marketing GmbH" zu, bei der Uwe angestellt wurde. Sämtliche Mitglieder der Laientruppe spielten sich förmlich die Seele aus dem Leib, und die Zuschauer hatten ebenso sichtliches Vergnügen daran. Der Vollständigkeit halber bliebe noch die Mitwirkung von Kim Braun (Maske), Antje Theurer (Kostüme) und Thomas Ihle (Soufleur) zu erwähnen. Auch im Stück wurde ja suggeriert: Nur alle zusammen sind sie stark.

