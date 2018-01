Vater ein Italiener, Mutter ein Rottweiler Bühl (ub) - Der Mann ist Hardcore, was Wortwitz, Spontanität und beste Unterhaltung betrifft: Heinrich Del Core, der schwäbisch-italienische Kabarettist und Comedian aus Rottweil. "Mein Vater ist Italiener, meine Mutter ein Rottweiler", meint der mit atemberaubenden Angriffen auf das Zwerchfell der Tränen lachenden Besucher agierende, vielfach ausgezeichnete Verbreiter von guter Laune. Vor sieben Jahren sorgte er schon einmal im Schütte-Keller für Lachsalven, nun rockte er mit seinen Lebensweisheiten das brechend volle Bürgerhaus. Wer bei ihm geistlose Comedy-Sprüche erwartet, liegt völlig falsch. Denn der sympathische Lachmuskelspezialist schildert in seinem aktuellen Bühnenprogramm "Ganz arg wichtig" mit subtilem, zuweilen schwarzem Humor das menschliche Geschehen. Keine Situationskomik lässt er außen vor, schießt Wortkaskaden ab, dass einem schier schwindelig wird. Zuerst einmal lädt er zur Altersdurchschnittsabfrage mittels Beifallsbekundung ein. Von der Fraktion der unter 20-Jährigen erklingt ein ziemlich dünnes Geklatsche, wobei die 15-Jährige Jasmin aus Offenburg ganz klar heraussticht: "Mein Papa isch krank worre", heißt es auf Nachfrage. Singles und Geschiedene, also die zwischen 40 und 50, sind schon mal kräftiger im Bürgerhaus zugegen, und nach hinten raus, Richtung Silbersee, wird's bedeutend lauter. Was den listigen Del Core auch zu einer spontanen Anmerkung über eine benachbarte Kurstadt animiert: "Die einzige Stadt Deutschlands mit einer Seniorenklappe." Wow, das sitzt, und dann einiges noch viel mehr, etwa wenn er über die neueste Anschaffung im eigenen Hausstand lästert. Die von seiner geliebten Gattin organisierte Thermomix-Party ist für Männer schwer nachvollziehbare Kost. Da stehen doch tatsächlich sechs erwachsene Frauen um ein Gerät herum, das an eine alte Maya-Opferschale erinnert. Del Core lässt viele reale Zustände in sein Programm einfließen, öffnet Beziehungskisten, zuweilen bitterböse, andererseits zärtlich getaktet - das Wörtchen "liebevoll" kommt gefühlte 100 Mal vor. Scheinbar alltägliche Situationen geraten bei ihm zur substanziellen Geschlechterfrage, da stellt sich schon das gerechte Teilen einer Pizza als veritables Problem dar. Im Bürgerhaus entfacht er damit fulminante Beifallsstürme. Da hätten wir beispielsweise den für Männer obligatorischen Besuch im Baumarkt, quasi dem Pendant zu Douglas. Im Grunde genommen gibt es in diesen lebenswichtigen Einrichtungen für beide Geschlechter die gleichen Produkte: "Pinsel, Abtönfarbe und Spachtelmasse". Die Evolution des weiblichen Körpers erlebt der bissige Rottweiler anhand der Wechseljahre seiner Frau. Die Betonung dabei liegt auf "Jahre". Und was erlebt der Partner da nicht alles während der Umwandlung zum häuslichen Radiator. Vorteile beim Schwitzen erkennt er sehr wohl: "Da gehen die Falten aus den Kleidern raus!" Was Del Core so genial macht bei seinen nicht immer germanistisch hochfeinen Spitzfindigkeiten ("Ich war auf dem Leibniz-Gymnasium wegen der Kekse"), ist seine umwerfend geschilderte Komik vom realen Leben, die jeder nachempfinden kann. Was dann aber nicht wirklich vollauf begeistert, sind seine verbalen Ausflüge in die Genitalbereiche. Da überkommt es ihn dann, den Comedy-Mann, der gerade im zweiten Set die menschliche Region südlich des Bauchnabels inhaltlich bespielt. Dabei ist der Vergleich des Radfahrens mit Sex noch das Harmloseste. "Wenn man es eine Weile nicht gemacht hat, kann es scho sei, dass mer beim Aufsteige Schwierigkeiten bekommt." Beim finalen Gebläse des supertollen Dusch-WC, wo untenrum alles nicht nur trocken wird, versagt des Kritikers Stift. Trotzdem: Selte hemmer uns so köschtlich amüsiert wie beim Del Core.

