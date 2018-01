"Nicht scheibchenweise Fakten schaffen" Von Gerold Hammes Bühl - Der Bühler Rechtsanwalt Rudolf Weng möchte sich partout nicht mit der Bebauung des Lörch-Geländes anfreunden; zumindest nicht in ihrer bisherigen, vom Gemeinderat und Technischen Ausschuss beschlossenen Ausgestaltung. Nun hat er bei der Stadtverwaltung auch Widerspruch gegen Erdaushubarbeiten erhoben und die "Aussetzung der sofortigen Vollziehung" beantragt. Damit solle verhindert werden, dass "scheibchenweise Fakten geschaffen werden". Bereits im Dezember hatte Weng im Auftrag seiner Ehefrau und seines Sohnes gegen die Änderung des Bebauungsplans "Herbert-Odenheimer-Straße/Bahnhof" ein Normenkontrollverfahren beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim angestrengt (wir berichteten). Damit nicht genug: Auch gegen die Genehmigung von zwei Neubauten mit Satteldächern und Gauben westlich und östlich der Villa Walchner (Lörch) hat er Widerspruch eingelegt. Der Technische Ausschuss hatte am 7. Dezember bei vier Gegenstimmen die Fassadengestaltung abgesegnet. Der Rechtsanwalt, der in der 1890 erbauten sogenannten Villa Gustav Wertheimer in der Eisenbahnstraße 32 eine Kanzlei betreibt, möchte in seiner Normenkontrollklage den Bebauungsplan "voll auf den Prüfstand" gestellt wissen. Er unterstellt "Abwägungsfehler" der Stadtverwaltung und des Gemeinderats als beschließendem Organ. De jure sei das Areal ein Mischgebiet mit einer später öffentlich-rechtlich gewidmeten Realschule. De facto werde es aber nun ein Wohngebiet mit 39 Wohneinheiten. "Damit ändert sich auch der Charakter dieses Areals", kritisiert Weng. Dass man es bei dem Terminus eines Mischgebiets belasse, habe beispielsweise mit weniger anspruchsvollen Anforderungen an den Lärmschutz in direkter Nachbarschaft zu den Bahngleisen zu tun. Viel mehr aber stört den Vorsitzenden des Ortsvereins Bühl des Bundes der Selbstständigen die Architektur von drei Punkthäusern im rückwärtigen Bereich und deren Geschosshöhen: "Wenn hier so eine massive Bebauung entsteht, verändert dies den historischen Gebietscharakter zuungunsten von Bühl und der Nachbarbebauung." Die Punkthäuser empfindet er als "unpassend und störend", das Konzept als "nicht durchdacht" - das alles "inmitten der Kulturmeile" von Bürgerhaus, Mediathek, Platz Vilafranca und Realschule. Vor allem letztere Einrichtung sieht er als Verlierer der Planung. Die drei viergeschossigen Neubauten würden den 700 Schülern "Sonne, Licht und die Luft zum Atmen" entziehen, "das finde ich unmöglich". Deshalb sucht er nach wie vor für sich und seine familiären Mandanten ein Gespräch mit der Stadtverwaltung und den beiden Bauherren. Weil ein solcher Termin noch nicht zustande gekommen sei, habe er "notgedrungen" den Rechtsweg einschlagen müssen. Der Erdaushub bis in eine Tiefe von maximal vier Meter wird nötig, um den ruhenden Verkehr in einer Tiefgarage mit 55 Stellplätzen unterzubringen. Die beiden Investoren Trautmann und Lehnhoff schätzt er im Übrigen als "tüchtige Geschäftsleute". Mit ihnen möchte er "bessere Lösungen" entwickeln: "Ein großer Entwurf muss her!", sagt er. Und dies in der einstigen Prachtstraße Bühls, in der erfolgreiche Unternehmer wohnten, die Wohlstand in die Stadt brachten. Nicht umsonst stehe die 127 Jahre alte Eisenbahnstraße per Erhaltungssatzung unter besonderem Schutz. Gesucht werde, so Weng, eine "Kultur- und Campusmeile mit hoher Qualität und hohem Niveau, die Bühl und diesem sensiblen Quartier gerecht wird". Zum Thema

