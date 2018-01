Naturdenkmal Kappler Linde muss erhalten werden

Freiburg



Lebenslange Haft für Lkw-Fahrer Freiburg (dpa) - Nach dem Sexualmord an einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen bei Freiburg ist am Freitag ein Lkw-Fahrer aus Rumänien zu einer lebenslangen Haftstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Ihm wird auch ein weiterer Mord in Österreich vorgeworfen.