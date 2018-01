Leuchtfeuer entfacht spontane Beifallsstürme Lichtenau (ar) - Mit einem musikalischen Feuerwerk startete die Trachtenkapelle Lichtenau am Dreikönigstag in das Neujahrskonzert, mit einem bombastischen Paukenschlag verabschiedete sie sich nach drei Stunden vom begeisterten Publikum in der Stadthalle. Dirigent Andreas Rauber war es bei seinem fünften Neujahrskonzert gelungen, unter dem Motto "Love Stories" ein Programm zusammenzustellen, das die Zuhörer von Anfang an in den Bann zog. Wie beliebt die Trachtenkapelle in der Region ist, zeigte sich schon, bevor die rund 50 Musiker die Bühne betraten. Vor Konzertbeginn mussten zusätzliche Stühle in der Stadthalle aufgestellt werden. "Vergessen Sie Weihnachten und Silvester, heute werden Sie den Höhepunkt der Festtage erleben", versprach Joachim Dörr, der in charmanter Art und informativ durch das Konzert führte. Eingeführt in den unvergesslichen Abend wurden die Besucher von 30 Jungmusikern der Jugendkapelle Lichtenau/Greffern/Unzhurst unter Leitung von Sarah Faber mit dem Stück "Break-up" von Thomas Asanger. Musikalische Farbnuancen sowie den Wechsel zwischen Tempi und Volumen beherrschten die Jugendlichen bereits. Auch an Spielfreude fehlte es ihnen nicht. In die Kindheit zurückversetzen ließen sich die Besucher beim Märchen "Aschenbrödel", zu dem Dörr die passenden Worte und die Jugendkapelle den richtigen Ton fanden. Mit "Summer Night" aus dem Musical "Grease" und der Zugabe "Baker Street Marsch" verabschiedete sich die Jugendkapelle, deren Dirigentin Faber zum letzten Mal den Taktstock in Händen hielt. Künftig wird Dominik Schäfer aus Iffezheim die Leitung übernehmen. Die Trachtenkapelle zündete mit ihrem Eröffnungstitel "Alvamar Overture" von James Barnes ein Leuchtfeuer, das den Besuchern spontane Beifallsstürme entlockte. Holz- und Blechbläser sowie rollende Percussion erhoben sich festlich, glitten über in ein anmutiges Adagio und endeten mit einem berauschenden Schlussakkord. "The Seventh Night of July" von Itaru Sakai forderte alle Register des Orchesters. Romantisch ging es weiter mit dem Lied "Lass jetzt los" aus dem Film "Die Eiskönigin", gesungen von Isabell Kautz mit tiefer, warmer Stimme. Doch die Musiker, festlich in Abendgarderobe gekleidet, bewiesen, dass sie nicht nur symphonisch gut unterwegs sind, sondern sich auch der traditionellen Blasmusik verbunden fühlen. "Ohne Grenzen" spielten sie den Konzertmarsch von Jindrich Pravecek auf. Nach der Pause präsentierten sie sich als kesse Brass-Band in einer Zehnerbesetzung mit Dirigent Rauber an der Posaune und einfühlsam begleitet von Thomas Zimpfer am Schlagzeug. Die Dramatik des Untergangs der "Titanic" erklang im Lichtenauer "Konzerthaus", die Romantik des Liedes "Beyond the Sea" wurde ausgedrückt im einfühlsamen Gesang von Matthias Lebherz. Auch Timo Kühn legte in das Spiel auf dem Waldhorn all seine Gefühle und spielte die Melodie zum Stück "I dreamed a dream" aus dem Musical "Les Miserables". Kontrastreicher konnte das Programm nicht sein, denn nach so viel Sentimentalität wurden die Besucher voller Leidenschaft aus ihren Träumen gerissen mit der Polka "Meine große Liebe" von Karel Vacek. Zurück ging es in die Welt der Romantik mit dem Lied "Crazy Little Thing Called Love", das Kautz und Lebherz im Duett sangen. Das Happy End folgte im "Weißen Rössl" am Wolfgangsee und einem von der Trachtenkapelle gespielten Medley. Nicht mehr endend wollender Applaus erfüllte die Stadthalle, die an diesem Abend einen Besucherrekord erlebte. Mit dem Lied "Copacabana" von Barry Manilow und der "Kleinen Schlittenfahrt" bedankten sich Dirigent Rauber und sein Orchester.

