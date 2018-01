Bürgermeister verteilt Lob und Klassenbucheinträge

Pautler setzte damit seine Tradition fort, die Neujahrsempfänge einem Leitthema zu unterwerfen. So war er in den vergangenen Jahren schon als Förster, Bauleiter, Zahnarzt oder Friseurmeister aufgetreten.

Diesmal begrüßte er die Gäste nach dem musikalischen Auftakt des Musikvereins Schwarzach unter Leitung von Hilger Honauer mit den Worten: "Willkommen zum Unterricht." Die Reformgemeinde Rheinmünster sei mit ihren Ortsteilen und der immensen Infrastruktur wie eine riesige Gesamtschule. Bevor er aber auf den lokalen Bildungsplan zu sprechen kam, arbeitete er sich am Fach "Internationale Politik ab". US-Präsident Donald Trump bezeichnete er als "einstigen Schulhofgrapscher". In der Türkei beweise Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht gerade "das Einfühlungsvermögen eines Schulsozialarbeiters" und in Frankreich kremple Klassenstreber Emmanuel Macron das Nachbarland um, während Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgrund der verzögerten Regierungsbildung den EU-Unterricht schwänze.

In Rheinmünster sei der Stundenplan des vergangenen Jahres bis zum Anschlag gefüllt gewesen. Zur Sache sei es unter anderem bei der Umrüstung der ehemaligen Hauptschule Söllingen zur Grundschule Rheinmünster gegangen. Der Erfolg lasse sich bereits messen. So habe sich das Betreuungsangebot an dem neuen Standort vervielfacht.

"Den Rohrstock auf die Finger" gab es laut Pautler beim geplanten Neubaugebiet "Güterort" in Schwarzach, das nach PFC-Funden auf Eis liegt. Als Konsequenz würden bei künftigen Baugebieten alle Flächen chemisch und physikalisch untersucht. Entwarnung gebe es aber beim Trinkwasser. Dort liege der PFC-Messwert bei 0,0.

Über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde äußerte sich Pautler zufrieden. Nach der Ansiedlung der Süwag und des Landmaschinen-Herstellers Rauch wachse demnächst das UHU-Logistikzentrum im Chemiepark der Dow in die Höhe. Durch diese Neuansiedlungen könnten die wegfallenden Gewerbesteuereinnahmen aus dem geschlossenen Kieswerk Greffern ersetzt werden. Dessen Betreiber müsse die Ufer- und Seeflächen so zurückgeben, dass von ihnen dauerhaft keine Gefahren ausgingen.

Pautler gab darüber hinaus einen kurzen Einblick in den Haushalt 2018, den der Gemeinderat kommenden Montag verabschieden wird. Dieser beinhaltet demnach die Erweiterung des Rathauses Schwarzach. Dabei sollen die leerstehende Klosterhofgaststätte und der alte Pferdestall in Büroräume umgewandelt werden. Ein weiteres großes Thema der kommenden Monate sei die Flüchtlingsunterbringung. Rheinmünster müsse 2018 voraussichtlich 65 Personen aufnehmen, für die Wohnraum in Schwarzach, Stollhofen und gegebenenfalls Greffern geschaffen werde.

In Greffern zeichne sich auch eine Lösung für den miserablen Mobilfunkempfang ab. Telekom und Vodafone bemühten sich nun um einen gemeinsamen Funkmast-Standort nördlich der Industriestraße in Höhe des Steuerstands für den Polder.

Überfällig sei eine Entscheidung für den Standort eines künftigen Feuerwehrgerätehauses. Auch dieses Vorhaben sei im Haushalt 2018 bereits eingepreist. Nichtsdestotrotz betrage die Rücklage der Gemeinde Ende des Jahres voraussichtlich noch 7,5 Millionen Euro. Pautler gab sich voller Tatendrang: "Gefragt sind Kraft und Zugtrauen zum eigenen Können. Mut zur Zukunft. Keine Prüfungsangst."