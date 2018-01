Alban-Stolz-Haus zum "Haus des Jahres" gekürt

Anschaulich, so berichtet die Pfarrgemeinde, beschrieb er in einem "virtuellen Rundgang" die so unterschiedliche Ausgestaltung und Nutzung der einzelnen Räume, entweder zugeschnitten auf eine Zielgruppe, wie Kellerräume für die Jugendlichen, oder universell für alle Gruppierungen einsetzbar wie die Gruppenräume im Erdgeschoss. Sie werden überdies, genauso wie auch die große Grünfläche vor dem Haus, für Kirchenfeste und Gruppentreffen sowie einzelne, vom Kirchenjahr bestimmte Projekte genutzt. Einen besonderen Akzent setze der Eine-Welt-Laden, der in Zusammenarbeit mit dem Perukreis zu festen Öffnungszeiten fair gehandelte Produkte nicht nur aus Lateinamerika anbietet.

Eine gewisse Wehmut, so heißt es weiter, klang in Geißlers Worten an, als er dieses Haus, das als Gemeindezentrum zugunsten eines Neubaus in absehbarer Zeit aufgegeben wird, zum "Haus des Jahres" kürte.

"Menschen des Jahres" wurden dieses Mal nicht vorgestellt, zu schwierig habe es sich erwiesen, die von so vielen erbrachten unterschiedlichen Einzelleistungen in einem entsprechenden Raster abzubilden. Geißlers Dank galt somit allen, die dazu beigetragen haben, die Pfarrgemeinde so präsent und aktiv sein zu lassen. Beispielhaft nannte er den jungen Ministranten Lukas Klavzar, der jeden Mittwochabend seinen Dienst in der Ulrika-Nisch-Kapelle tut und Reinhard Loeper, der die Webseite der Pfarrgemeinde immer aktuell hält.

Geißler bedankte sich auch bei seinen hauptamtlichen Mitarbeitern, den Pastoralreferenten Heribert Scherer für seine Klinikseelsorge und den Beerdigungsdienst sowie Nikolaus Wisser für seine umfassende Jugendarbeit.

Bei Mesner Christian Benner, Pfarrsekretärin Andrea Burkert und dem Hausmeister des Alban-Stolz-Hauses, Uwe Knorr, stellte er vor allem heraus, dass sie sich stets mit kreativen Lösungen den Anliegen aller Gemeindemitglieder annehmen und damit auch für eine beispielhaft angenehme Atmosphäre sorgten. Angelika Kern dankte Pfarrer Geißler mit Geschenken "für die fruchtbare Zusammenarbeit und die immer wieder mitreißenden und inspirierenden Gottesdienste". Die dort zu beobachtenden hohen Besucherzahlen, nicht nur zur Weihnachtszeit, demonstrierten augenfällig die hohe Akzeptanz der Teilnehmer für Geißlers Arbeit und die Lebendigkeit der Gemeinde.

"Wer ist dein Nächster?": Mit der Erinnerung an dieses Motto 2018 der Pfarrgemeinde entließ Geißler die rund 140 Gäste in den gemütlichen Teil des Abends. Ein vielseitiges kalt-warmes Büffet erwartete die Teilnehmer. Währenddessen nutzten viele Besucher die Gelegenheit, sich gruppenübergreifend auszutauschen, Einzelheiten zu geplanten Aktionen abzustimmen und neue Aktivitäten zu besprechen.