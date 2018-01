Ab heute Ticket-Webseite auf Japanisch

Bühl - "Einen Sonderflug der Japain Air wird es mit Sicherheit nicht geben, aber wir wollen so viele japanische Gäste wie möglich in unserem roten Block begrüßen", lautet die Devise von Manohar Faupel, Geschäftsführer der Schwarzwald-Volleys. Am 4. März ist es so weit: In der Mannheimer SAP-Arena steigt das Volleyball-Endspiel um den DVV-Pokal. Mit dabei sind nach 2016 erneut die Volleyball Bisons aus Bühl. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus gab es gestern die neuesten Informationen zu diesem Event.

"Solltet Ihr gewinnen, werde ich meine Fühler bei der Stadtkapelle ausstrecken, um Euch nach dem Sieg in Bühl zu empfangen", sagte der TVB-Präsident und Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Dass die Aufgabe gegen den vermeintlichen Favoriten VfB Friedrichshafen nicht einfach wird, ist klar: "Gegen den VfB kann man aber eigentlich nur gewinnen", sagt Stefan Zachmann, Gesellschafter der Bisons.

Nach 2016 sind die Bühler zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Pokal-Finale und sehen sich dafür gut gerüstet: "Wir haben keine Angst. An einem guten Tag ist alles möglich", zeigt sich Trainer Ruben Wolochin optimistisch. Dabei hoffen die Verantwortlichen auf möglichst viel Unterstützung von den eigenen Fans, die einen "roten Block" bilden wollen.

Das Kontingent von 1300 Tickets, das jedem Finalteilnehmer zur Verfügung steht, soll unter die Leute gebracht werden. "Rund 500 Tickets haben wir schon verkauft. Wir wollen aber mehr als 1000 Bühler Fans dabei haben", sagt Faupel. Dafür wurden zuletzt alle Hebel in Bewegung gesetzt. Vor Weihnachten ging bereits die Ticketing-Website der Bisons an den Start.

Mit Beginn des Kartenverkaufs gab es auch Anfragen aus Japan. "Masahiro Yanagida ist nicht nur der erste japanische Bundesligaspieler. Im März wird er auch der erste Japaner sein, der in einem Pokalfinale dabei ist - und das zieht seine Landsleute an", sagt Faupel. Damit auch Japaner sich für das Spektakel in der SAP-Arena problemlos ihre Plätze sichern können, wird die Ticketing-Website seit heute auch auf Japanisch und Englisch angeboten. Bis zum 31. Januar haben die Finalmannschaften das Karten-Kontingent zur freien Verfügung: "Danach müssen wir die nicht verkauften Karten zu 50 Prozent wieder an den Veranstalter zurückgeben", sagt Faupel. Am liebsten wäre ihm, wenn bis dahin alle 1300 Tickets verkauft wären.

Um den Fan-Block in roter Farbe erstrahlen zu lassen, wird es wie schon 2016 ein für das Finale entworfenes Fan-Shirt geben. "Rund 500 Busplätze haben wir für unsere Fans geblockt", sagt Faupel. Neben der Bisons-Fan-Fahrt können auf der Ticketing-Website zudem verschiedene Kombi-Pakete gebucht werden, die eine Eintrittskarte und ein Fan-Shirt enthalten.

Für Daheimgebliebene ist indes noch nicht sicher, ob das Endspiel live im TV übertragen wird: "Bisher ist nur klar, dass Sport1 das Frauenfinale zeigt. Über die Rechte am Männerspiel gibt es noch Diskussionen", bestätigt Faupel. Eine Neuerung am Finaltag wird sein, dass die Männer ihre Partie vor den Frauen austragen werden.

Um die Mannschaft noch mehr zu unterstützen, können sich die Bühler Verantwortlichen eine Fan-Kooperation mit einem Finalteilnehmer der Frauen vorstellen. "2016 gab es so etwas mit Stuttgart. In diesem Jahr würde sich Dresden anbieten, die ebenfalls in Rot auflaufen", so Faupel.

Die Bühler Volleyballer sind jedenfalls gerüstet. Es bleibt abzuwarten, ob Anfang März wirklich die Stadtkapelle für die Bisons spielen wird. In der SAP-Arena will der OB auf jeden Fall dabei sein.