50 000 Einzelsteine und ein hochprozentiger Lageplan Bühl (gero) - Oberbürgermeister Hubert Schnurr legte die Latte hoch und sprach von einer "historischen Stunde". Danach erklomm er das Führerhaus eines 19 Tonnen schweren Radbaggers und markierte - nach kurzer Einweisung durch den Stammpiloten Dany Fritz - den Baggerbiss für die Neugestaltung des Markt- und Kirchplatzes. Die Baustelle ist "sehr ehrgeizig", bekannte der Baden-Badener Tiefbauunternehmer Roland Weiss. Und der Bauzeitenplan ist "sehr sportlich", wie Reiner Armbruster vom Fachbereich Tiefbau ergänzte. Gestern begann die Baustelleneinrichtung, und am 11. August soll die Baustelle auch schon wieder geräumt sein. Weiss verbürgte sich persönlich für die Einhaltung dieses Termins. Später geht auch nicht, weil danach die Aufbauarbeiten für das Zwetschgenfest beginnen. Peter Sackmann vom begleitenden Ingenieurbüro Zink (Lauf) ging auf die umfangreichen Leistungsbereiche ein, die neben den reinen Pflasterarbeiten auch die Ertüchtigung von Kabel- und Rohrleitungen umfassen. Wenn der unansehnliche Mix aus Kaltasphalt und Porphyr ausgekoffert ist, wird ein bis zu 60 Zentimeter hoher frostsicherer Unterbau, bestehend hauptsächlich aus Schotter, hergestellt. Erst danach wird das zehn Zentimeter hohe Betonpflaster in Riesel verlegt. Sackmann sprach von einem hochwertigen Pflaster, das sich farblich der Gehwegsumgebung in der Haupt- und Eisenbahnstraße anpasse. In der Summe geht es um eine Fläche von 4 400 Quadratmetern oder um die Verlegung von rund 50 000 Einzelsteinen. Welche physische Anstrengung dies für die Pflasterkolonnen bedeutet, verdeutlichte der Ingenieur, der in Bühl auch schon für die Neugestaltung der Hauptstraße verantwortlich zeichnete, an dem Gewicht von 9,3 Kilo pro Stein. Beginnen werden die Arbeiten zunächst im Bereich der Bühlotstufen. Schon wenig später geht es auf dem Marktplatz zügig weiter. Das Bauunternehmen möchte den Bauzeitenplan mit zwei Kolonnen einhalten und in den Sommermonaten von 7 bis 17 Uhr mit bis zu zwölf Mann vor Ort sein. Sollte es wider Erwarten zu unplanmäßigen Erschwernissen, beispielsweise durch längere Regenperioden kommen, sollen Zeitrückstände durch Samstagarbeit kompensiert werden. Die Kosten sind mit 1,6 Millionen Euro veranschlagt, worauf das Land aus Sanierungsmitteln einen Zuschuss von maximal 400 000 Euro gewährt. Der Markt- und Kirchplatz ist seit gestern hermetisch abgeriegelt, die Rathäuser I und II sowie die Stadtkirche sind jedoch jederzeit zugänglich. Die Wochenmärkte werden jedoch in den nächsten knapp acht Monaten auf den Europaplatz verlegt. Premiere ist am kommenden Samstag. Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden ab 9 Uhr die Kunden mit Glühwein und Kinderpunsch begrüßen. Gestern verteilte Peter Sackmann noch Kirschwasser einer Laufer Brennerei. Originellerweise bestand das Etikett der Schnapsfläschchen aus dem Lageplan der beiden neuen Plätze. Sackmann sprach voller Ehrfurcht von einem "Sahnehäubchen". Ähnlich hochprozentig dürfte es am 11.11. um 11.11 Uhr zugehen. Dann wird am östlichen Kirchplatz die Rückkehr des Bühler Narrenbrunnens gefeiert. Die Gesamtkosten einschließlich Sanierung und Installation liegen hier bei 200 000 Euro.

