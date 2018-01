Fast schon eine Pflichtveranstaltung für Weinliebhaber Bühlertal (eh) - Bis 2016 richtete die Baden-Badener Winzergenossenschaft 21 Mal die Weinmesse im Haus des Gastes aus. Nach dem Rückzug der Genossenschaft als federführendem Veranstalter fand 2017 keine Messe mehr statt. Die Bühlertäler Tourismusexperten nutzten die Pause, um gemeinsam mit der Rathausspitze neue Wege einzuschlagen. Am 21./22. April werden nun erstmals die "Bühlertäler Weintage" stattfinden, bei denen sich 14 Weinerzeuger aus der Ortenau präsentieren. Als Veranstalter der Weintage fungiert der Verkehrsverein: "Wir wollten das Thema Weinmesse weiterführen und gemeinsam mit Gastronomen und Winzern kreativ weiterentwickeln", erläuterte Bürgermeister Hans-Peter Braun. In Bühlertal gebe es mehr als 50 Hektar Rebflächen. Mit dem neuen Konzept wolle man die ganze Vielfalt der regionalen Weine präsentieren. Der Vorsitzende der Wirtegemeinschaft, Andreas Schäuble, habe bei der Konzeption seine langjährigen Erfahrungen und seine Kontakte zu Weingütern und Winzern eingebracht, so Braun. 14 Erzeuger würden die Premierenveranstaltung bestreiten. Man wolle nun erst einmal Erfahrungen sammeln und werde dann sehen, ob künftig weitere Erzeuger mitmachen könnten. Braun und Schäuble schwärmten, dass es sich um exzellente Weinerzeuger handle. Jeder Winzer werde zehn Weine und Sekte vorstellen. Braun: "Die Weinerzeuger sind hellauf begeistert von der Idee und mit Feuereifer dabei." Schäuble wies zudem darauf hin, dass der Begriff Ortenau weinbautechnisch ein großes Gebiet von Lahr bis ins Murgtal umfasse. Ihn begeistert beim neuen Konzept die große Vielfalt: "Bisher hatten wir bei der Weinmesse nur die Produktpalette eines Erzeugers, nun haben wir das Angebot von 14 Erzeugern." Schäuble wird die Veranstaltung kulinarisch gestalten. Laut Bürgermeister hätten andere örtliche Gastronomen kein Interesse signalisiert. "Die Töpfe werden wieder rauchen. Showkochen ist auch vorgesehen", kündigte Schäuble an. Beim Rahmenprogramm will der Verkehrsverein neue Wege gehen. So wird es am Samstagabend eine "Nacht der Ortenauer Weine" geben, bei der Huber's Partyband aufspielt. Man hoffe, damit vor allem auch die "mittlere Generation" ansprechen zu können, so der Leiter der Tourist-Information, Tino Rettig. In der Planung sei auch ein Shuttlebus an beiden Tagen, der auf den S-Bahn-Takt abgestimmt sei. Folgende Weinerzeuger werden sich präsentieren: Weingut Volker Maier, Weingut Alexander Laible, Weingut Siegbert Bimmerle, Christian Melcher, Weingut Schloss Neuweier, Weinbau Andreas Fritz, Weingut Schloss Eberstein, Baden-Badener WG, Weingut Axel Bauer, Affentaler Winzer, Marcus Verscht, Weingut Johannes Kopp, Weingut Holger Dütsch, Weingut Andreas Laible, Weingut Nägelsförst und Weingut von und zu Franckenstein.

