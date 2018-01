Fäkalien und Müll rund um den Freistetter Tennisclub Rheinau (sbr) - Seit November campiert eine Gruppe Landfahrer in Freistett. Bis Weihnachten standen die 14 Wohnwagen mit überwiegend französischen Kennzeichen und zwei Zelte auf dem Platz des ehemaligen Motorsportclubs. Eine Erlaubnis der Stadtverwaltung hatten sie dafür allerdings nicht. Wegen des Abbaus der dort aufgestellten Container zur Flüchtlingsunterbringung zog die Gruppe auf die Parkfläche beim Freistetter Tennisclub um. Eigentlich habe sie der Stadtverwaltung eine Weiterfahrt bis 10. Januar signalisiert, was bislang nicht geschah. Zugeständnisse zur Bereitstellung von Infrastruktur machte die Stadt den Landfahrern eigenen Angaben zufolge nicht. Nun liegen der Stadtverwaltung Beschwerden vor: Dabei gehe es unter anderem um die hygienischen Verhältnisse vor Ort. Tatsächlich liegen im Umfeld des Platzes Müll und Fäkalien, die der Gruppe zugeordnet werden. Für Aufsehen sorgte eine Meldung der Polizei, wonach ein 28-Jähriger der Gruppe versuchte, in ein benachbartes Firmengebäude in der Rheinstraße einzubrechen. Sein Ziel war laut Polizei der Hauptverteilerkasten in dem Gebäude gewesen. Von diesem aus wollte er offensichtlich über eine Leitung die Wohnwagen mit Strom versorgen. Viel mehr als die Räumungsverfügung und Anzeigen bei Vergehen bleiben der Stadtverwaltung offensichtlich nicht. "Dieses Verhalten ist schlicht asozial", ärgert sich Peter Schroth vom Vorstand des Freistetter Tennisclubs mit Blick auf den versuchten Stromdiebstahl und auf die Mengen an Fäkalien. "Diese Menschen bemühen sich nach Kräften, Vorurteile zu bestätigen und sich weiträumig unerwünscht zu machen." Dabei habe der Verein bereits vor etwa vier Jahren nicht die besten Erfahrungen mit Landfahrern gemacht. Damals habe eine Gruppe den Verein offiziell um Strom gebeten, der ihnen gegen eine geringe Pauschale auch zur Verfügung gestellt wurde - am Ende musste der Verein aber deutlich drauf zahlen. Dass sich Landfahrer in Rheinau niederlassen, ist keine Seltenheit. Erst vor wenigen Tagen ist eine weitere Gruppe vom Gelände der einstigen Diskotek Metropol abgereist, da es sich hierbei um Privatgelände handelt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben