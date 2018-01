Einfach nicht ganz dicht



Bühl (gero) - Einen Namen hat sie immer noch nicht. Ein Firmen- oder Namenspatron müsste eine Million Euro auf das Stadtkonto überweisen. Also heißt sie allenthalben und relativ nichtssagend Großsporthalle. Und groß sind auch die Probleme, die sie ihrer Bauherrin und Betreiberin, der Bühler Sportstätten GmbH, bereitet hat und immer noch bereitet. Sie ist einfach nicht dicht zu bekommen. Die erste Hiobsbotschaft datierte aus der späten Rohbauphase im Juli 2011, als der TÜV eine kleine Leckage in der Dachhaut diagnostizierte. Damit verschob sich der Eröffnungstermin von Dezember 2011 auf den 30. September 2012. Aber auch in der Folge waren Wassereintritte das große Problem. Betroffen war zunächst die Geräteturnhalle, in die unterirdisch Regenwasser eintrat und deshalb der Boden neu verlegt werden musste. Jetzt ist es die Heizanlage, die den Geschäftsführer der Sportstätten GmbH, Jörg Zimmer, schier verzweifeln lässt. Zigfach schon musste eine Heizungsbaufirma poröse Stellen im Verteilerkessel zuschweißen, aus denen das heiße Wasser spritzte. Genutzt hat es nicht viel. Kaum waren die einen Schweißnähte geschlossen, platzten die nächsten Löcher auch schon auf. Der Kessel hat ein Fassungsvermögen von zwei Kubikmeter und steht mächtig unter Druck. Was Zimmer vor allem nervt: "Wir kennen die Ursache nicht und können damit auch nichts beweisen." Nur eines steht fest: Der Kessel muss raus. Vertreter der Herstellerfirma werden heute in der Halle erwartet. Fakt ist: Das gesamte Heizsystem ist betroffen. Zu sehen sind die Auswirkungen vor allem in der Geräteturnhalle, in der Eimer das von der Decke tropfende Heizwasser auffangen. An den Super-GAU möchte Zimmer erst gar nicht denken: Er träte ein, wenn auch die Deckenstrahlplatten, also die Heizkörper in den Zuschauerbereichen der Großsporthalle, inkontinent werden. Es wäre eine teure Operation bei ungeklärter Kostenträgerschaft. Die Gewährleistung ist 2016 abgelaufen, allerdings traten die ersten Schäden schon in jener Frist ein. Neben Volleyballmatches wird es deshalb möglicherweise auch ein juristisches Nachspiel in der Großsporthalle geben.

