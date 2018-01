Polizisten übel beschimpft und bedroht

(red) - Nach einem Einbruch in eine Boutique im Passagehof hat die Polizei am Donnerstagmorgen zwei 20-Jährige festgenommen. Beim Eintreffen der Streife stiegen die beiden gerade aus einem Loch im Schaufenster - gemeinsam mit einer Schaufensterpuppe (Symbolfoto: dpa). » - Mehr



Aufruf zu mehr Zivilcourage Baden-Baden (as) - Polizisten werden attackiert und behindert - auch an Silvester inzwischen Alltag in der Polizeiarbeit (Foto: dpa) . In Empörung über die Täter und Forderungen an die Politik mischt sich aber auch dies: Kritik an der Zivilgesellschaft und der Aufruf zu mehr Zivilcourage.