Telekom will Funkloch stopfen Von Holger Siebnich Rheinmünster - Es gibt Hoffnung für D2-Kunden in Greffern. Bürgermeister Helmut Pautler erklärte beim Neujahrsempfang, dass sich für den Ortsteil, in dem ein großes Funkloch klafft, "viel schneller" als erwartet eine Lösung abzeichnet. Wie berichtet, hatte Vodafone seinen Funkmast im Juli 2017 abgebaut und die düstere Prognose gestellt, dass ein Ersatz lang auf sich warten lassen wird. Jetzt nimmt offenbar die Telekom die Sache in die Hand. "Die Telekom und Vodafone bemühen sich um einen gemeinsamen Standort für einen Funkmast", verkündete Pautler in seiner Neujahrsansprache. Das könnte einen Quantensprung für die Netzabdeckung in Greffern bedeuten. Denn aktuell betreibt dort nur der Anbieter Telefónica Deutschland einen Mast, der damit die Kunden seiner beiden Marken O2 und E-Plus versorgt. Während die Telekom mit ihrem D1-Netz in dem Schifferdorf bislang gar nicht präsent war, baute Vodafone seine Anlage im Sommer vergangenen Jahres ab. Grund war die Schließung des Kieswerks, auf dessen Areal der Mast platziert war. Das Unternehmen versuchte nach Angaben eines Sprechers, die Versorgung in Greffern durch benachbarte Senderstandorte abzudecken, doch das Netz blieb löchrig wie ein Schweizer Käse. Parallel führte Vodafone Gespräche mit der Gemeindeverwaltung, um einen Platz für eine neue Anlage zu finden. Allerdings gingen dabei die Meinungen auseinander. Der Mobilfunkanbieter hätte gern eine Antenne auf dem Dach eines Gebäudes in der Straße "Zur Rheinfähre" installiert, der Ortsdurchfahrt Grefferns. Diese Lösung wäre nach Darstellung des Unternehmens zeitnah für einen fünfstelligen Betrag umzusetzen gewesen. Die Verwaltung und auch der Gemeinderat lehnten ein solches Vorhaben inmitten der Wohnbebauung und in Nähe von Kindergarten und Schule allerdings ab. Mit einem Alternativvorschlag in der Nähe des Sportplatzes zeigte sich Vodafone nicht glücklich. Dort hätte das Unternehmen einen komplett neuen Sendemast errichten müssen, was nach Darstellung des Sprechers rund 250000 Euro gekostet hätte und nicht in einem Zeitraum von unter zwei Jahren zu realisieren gewesen wäre. Doch mittlerweile hat die Telekom ihren Hut in den Ring geworfen und damit Bewegung in die Sache gebracht. Laut Bauamtsleiter Konrad Reith hat sich der Bonner Konzern an die Gemeinde gewandt und mitgeteilt, die Versorgungslücke in Greffern mit einem eigenen Mast schließen zu wollen. Auf diesen könnte sich Vodafone dann aufschalten. "Die Telekom würde das Vorhaben federführend umsetzen", erklärt Reith die Zuständigkeiten. Der aktuell bevorzugte Standort läge dabei nicht mehr beim Sportplatz, sondern nördlich der Industriestraße in Höhe des Polder-Steuerstands. Aber auch das ist laut Reith noch nicht in Stein gemeißelt. In den nächsten Tagen sei ein Vor-Ort-Termin geplant, um über Details und auch mögliche Alternativen zu sprechen. Grundsätzlich rechne er aber damit, dass die Umsetzung des Vorhabens im Zeitraum von einem Jahr realistisch sei.

