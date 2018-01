Ex-Freundin diffamiert und drangsaliert Bühl (bgt) - Ein Fall von Stalking erheblichen Ausmaßes beschäftigte Richter Hannes Schrägle am Amtsgericht in Bühl. Der Angeklagte, ein 46-jähriger Journalist hatte Einspruch gegen seinen Strafbefehl eingelegt, allerdings nur hinsichtlich des Strafmaßes. Seine Taten als solche hatte er eingestanden. Und das waren laut Anklageschrift keine Bagatellen. Über Monate hinweg hatte er aus Enttäuschung darüber, dass ihm seine Freundin den Laufpass gegeben hatte, zu den übelsten Mitteln gegriffen, um ihr das Leben schwerzumachen und sie zu diffamieren. Als ihr Vorgesetzter begann er, ihr regelmäßig nachzustellen und sie mit ehrverletzenden Äußerungen sowohl verbal als auch per E-Mail zu drangsalieren. Er drängte sie, ihren neuen Lebensgefährten zu verlassen, denn er werde sie niemals in Ruhe lassen. Er stellte der Anklage zufolge Nacktfotos von ihr ins Netz und drohte, weitere Fotos jedermann zugänglich zu machen. Letztendlich versuchte er, sie zu nötigen, noch einmal mit ihm zu schlafen, ansonsten wolle er sie bis an ihr Lebensende schikanieren. Die Geschädigte, die zusammen mit ihrem Anwalt beim Prozess als Nebenklägerin auftrat, erwirkte ein Kontaktnahmeverbot. Doch auch das hinderte den Angeklagten nicht, mit seinen Nachstellungen fortzufahren. Die Folgen waren für die junge Frau ganz erheblich. Nach einer stationären psychischen Behandlung von fünf Wochen steht sie bis heute unter psychischer Betreuung. Ihr war deutlich anzumerken, wie sehr die bloße Existenz des ehemaligen Freundes im Saal sie belastete. Im Vorfeld der Verhandlung hatten sich Gericht und Staatsanwaltschaft darauf geeinigt, das Strafmaß des Strafbefehls von 150 Tagessätzen auf 80 herabzusetzen und dafür das Geständnis des Angeklagten insofern als mildernden Umstand zu werten, als es der Geschädigten peinliche Befragungen ersparte, denen sie bei einem zeitraubenden Verfahren ausgesetzt gewesen wäre. Das jedoch erstaunte den Anwalt der Geschädigten als Nebenklägerin, der von dieser Absprache erst im Gerichtssaal erfuhr. Er hielt 80 Tagessätze für bei weitem zu gering, sei doch das komplette Leben seiner Mandantin privat wie beruflich beeinträchtigt worden, und sie trage noch immer sehr an den Folgen der traumatischen Erlebnisse. Auch habe der Angeklagte erst mit seinen Nachstellungen aufgehört, nachdem ein Gewaltschutzverfahren angestrengt worden sei. Offenbar gehe es ihm auch nicht um Reue, sondern er verstehe es lediglich, gut mit der Strafrechtsverordnung umzugehen. Schließlich habe er sich auch bis heute nicht bei der Geschädigten entschuldigt. Er verlangte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 75 €Euro. Für Richter Schrägle war jedoch das Geständnis maßgebend, das der Geschädigten eine weitere psychische Belastung ersparte. Zudem sei seit eineinhalb Jahren keinerlei Kontaktnahme mehr erfolgt und daher von weiteren Belästigungen auch nicht mehr auszugehen. Er verhängte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen, in toto 6000 Euro.

