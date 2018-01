"Aus Liebe zum Menschen" Verantwortung übernommen Bühl (gero) - Tue Gutes - und rede darüber: Unter dieses Motto stellte Oberbürgermeister Hubert Schnurr den umfangreichen Ehrungsteil seines Neujahrsempfangs. Im Mittelpunkt standen Ehrenamtliche des DRK-Kreisverbands Bühl/Achern aus den Bereichen Ausbildung, Sozialarbeit, Sanitätsdienst und Rettungswesen sowie der Kreisbereitschaftsleitung, die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr "aus Liebe zum Menschen" Verantwortung für die Allgemeinheit und das Allgemeinwohl übernehmen würden. Seine Wertschätzung kleidete der OB in die Worte: "Ohne Sie wäre das Leben kälter und ärmer. Oder anders gesagt: Ehrenamtliches Engagement macht unsere Gesellschaft reicher. Sie geben dem Ehrenamt in Bühl ein Gesicht." Dem Kreisverband bescheinigte Schnurr, "schlagkräftige Einheiten" zu besitzen, um Gesundheit und Leben zu retten. Sie würden mit ihrem uneigennützigen Handeln ein "ermutigendes Signal" für eine intakte Gesellschaft und letztlich für eine funktionierende Demokratie setzen. Kurzum: "Ehrenamtliches Engagement ist in Bühl nicht mehr wegzudenken." Stellvertretend für den Rettungsdienst zitierte der Laudator auf die Bühne: Axel Hahn, Manuel Wassmer, Stefanie Kistner, Manuel Rapp, Aleksandr Banachewitsch, Jessica Lesser und Stefan Kraus. Der OB erwähnte, dass das freiwillige soziale Jahr mit der Ausbildung zum Rettungshelfer oft der Einstieg für ein ehrenamtliches Engagement im Rettungsdienst sei. Und diese ehrenamtliche Tätigkeit sowie die weitere Ausbildung zum Rettungssanitäter würden wie selbstverständlich neben Studium oder Beruf ausgeübt. Senta Metzger ist Bereitschaftsleiterin beim DRK-Ortsverein Eisental. Mit ihr und Gerhilde Haungs vom Ortsverein Bühl wurden stellvertretend zwei Ehrenamtliche des Sanitätsdienstes geehrt. Ob bei Fußballspielen, Fastnachtsumzügen, bei Veranstaltungen im Bürgerhaus oder beim Zwetschgenfest: Überall, wo viele Menschen zusammenkämen, sei der Sanitätsdienst vor Ort. Aus dem Bereich Sozialarbeit erhielt deren Leiterin Sarah Jendrsczok eine Auszeichnung. Der Arbeitskreis ist engagiert unter anderem bei der Flüchtlingsbetreuung, bei Hausbesuchen oder im Kleiderladen Fundus. Die Kreisbereitschaftsleitung erarbeitet bei Brandeinsätzen und größeren Veranstaltungen gemeinsam mit dem Ordnungsamt das Sicherheitskonzept und koordiniert den Sanitätseinsatz. Eine Auszeichnung durften stellvertretend in Empfang nehmen: Cornelia Kesel, Anja Steinebrunner, Patricia Meereis, Martin Stiebitz, Dominik Roth und Dominic Braun. Dem Fachbereich Ausbildung habe sich, so der OB, Gerhilde Haungs "mit ganzem Herzen" verschrieben. Sie zeichnet verantwortlich für die Lehrgänge der Lebensmittelhygiene und schult alle Helferinnen und Helfer im Arbeitskreis Blutspende. Timo Meier, einst Zivildienstleistender und heute Arzt, engagiert sich im Bereich der Breitenausbildung und in der Fortbildung der Sanitätsdienstler. Frank Palmer als hauptamtlicher Praxisanleiter bei der Ausbildung zum Notfallsanitäter führt in Abstimmung mit der DRK-Landesschule die innerbetrieblichen Schulungen für die Rettungssanitäter durch. Zusammen mit dem Beigeordneten Wolfgang Jokerst und in Begleitung von Zwetschgenkönigin Romy und Weinkönigin Nicole überreichte Hubert Schnurr Ehrenurkunden und kleine Präsente. Er formulierte den Wunsch, wonach der Kreisverband Bühl/Achern stets genügend Menschen für dieses verantwortungsvolle Ehrenamt möge begeistern können. Und er ließ auch nicht unerwähnt, dass der Kreisverband im April sein 70-jähriges Bestehen feiern dürfe. Dem Verein könne er für die "tolle Kooperation und das harmonische Zusammenarbeiten mit unserer Stadt" nur Danke sagen und alles Gute für die Zukunft wünschen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Schützenfamilie gekürt Baden-Baden (up) - Die Schützenvereinigung Steinbach hat ihre neue Schützenfamilie gekürt (Foto: up). Etwa 100 Anwesende waren dabei, als bei der Königsfeier im Schützenhaus der Vorsitzende Dieter Brauer seiner Ehefrau Karin Brauer die Königskette um den Hals legte. » Weitersagen (up) - Die Schützenvereinigung Steinbach hat ihre neue Schützenfamilie gekürt (Foto: up). Etwa 100 Anwesende waren dabei, als bei der Königsfeier im Schützenhaus der Vorsitzende Dieter Brauer seiner Ehefrau Karin Brauer die Königskette um den Hals legte. » - Mehr Forbach

Historischer Nachmittag Forbach (vgk) - Zur 140. und zugleich letzten Abteilungsversammlung traf sich die Freiwillige Feuerwehrabteilung Bermersbach. Ein historischer Nachmittag in der Geschichte der Wehr: Mit großer Mehrheit stimmten die Kameraden für die Verschmelzung mit der Abteilung Forbach (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Zur 140. und zugleich letzten Abteilungsversammlung traf sich die Freiwillige Feuerwehrabteilung Bermersbach. Ein historischer Nachmittag in der Geschichte der Wehr: Mit großer Mehrheit stimmten die Kameraden für die Verschmelzung mit der Abteilung Forbach (Foto: vgk). » - Mehr Baden-Baden

Popmusik-Preis für Anastacia Baden-Baden (red) - Powerfrau Anastacia hat zum Auftakt des SWR3 New-Pop-Festivals am Donnerstagabend einen Popmusik-Preis erhalten. Die amerikanische Sängerin zeigte sich sichtlich gerührt über die Auszeichnung. Am Sonntag wird die Künstlerin 49 Jahre alt (Foto: Vetter). » Weitersagen (red) - Powerfrau Anastacia hat zum Auftakt des SWR3 New-Pop-Festivals am Donnerstagabend einen Popmusik-Preis erhalten. Die amerikanische Sängerin zeigte sich sichtlich gerührt über die Auszeichnung. Am Sonntag wird die Künstlerin 49 Jahre alt (Foto: Vetter). » - Mehr