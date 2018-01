Idee aus Nordamerika schwappt über Teich Von Marius Merkel Bühl - In Übersee gehört das Prinzip vom Lagern großer Mengen zum Alltag. Sogenannte "Storages" mieten Amerikaner oder Kanadier an, um ihr Hab und Gut unterzubringen, wenn die eigenen Stauräume zu klein sind oder sie ihre Stadt für längere Zeit verlassen. Allmählich schwappt diese Geschäftsidee auch über den Teich nach Deutschland. Marcus Metz hat sie in Bühl umgesetzt. Bekannt geworden sind die "Storages" hierzulande durch die Fernsehsendung "Storage Wars", bei der der Inhalte von Garagen versteigert werden, wenn Mieter nicht mehr auffindbar sind. Mittlerweile kann man auch in der Region Lagerplätze mieten. So entstand im Industriegebiet Süd I Ende 2016 ein Garagenpark. Metz, gebürtiger Bühler, der in Baden-Baden wohnt, verwirklichte die Idee des "Lagerns großer Mengen". Mit seinem Geschäftspartner Markus Neumann, der zudem noch weitere Garagenparks in Mülheim-Kärlich und Berlin betreibt, eröffneten beide im Dezember 2016 den "Garagenpark Bühl." 51 Garagen standen zum Start zur Verfügung. Bis November 2017 kamen 61 baugleiche Objekte hinzu. "Die 112 Garagen machen mehr Arbeit als man denkt", sagt Metz. Partner Neumann, der aus der Eifel stammt, ist der Mann am Telefon, nimmt Anfragen entgegen und setzt Verträge auf. Metz ist der Mann vor Ort. "Ich bin fast jeden Tag hier. Meist geht es zwar um Kleinigkeiten, aber es muss eben gemacht werden", beschreibt er seine Arbeit. Die Idee reifte bei Neumann und Metz bei Urlaubsbesuchen in Kanada. Ebenso der Gedanke daran, dass in Deutschland gerade Kleinunternehmer Platz zum Unterbringen ihrer Waren brauchen, der zum Kaufen oft zu teuer ist. Nach fünf Jahren intensiver Überlegungen machten sie Nägel mit Köpfen. Beim Abendessen in einer Pizzeria beschlossen sie, das Projekt ins Leben zu rufen. Rote Garagentore wechseln sich seither mit grauen ab. Auf jedem Tor steht eine Nummer, so dass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Nachdem der erste Teil gut angenommen wurde, wollten sie mehr und planten Erweiterungen. Im neuen Abschnitt sind nicht nur Durchfahrtsgaragen installiert worden, sondern auch flexible Trennwände. Dadurch können mehrere Garagen zu einer größeren umfunktioniert werden. "Der Kunde darf seine Teile verändern. Es müssen aber freitragende Objekte sein", merkt Metz an. Die Nutzer sind Langzeitmieter und oft Kleingewerbetreibende wie Hausmeisterservice oder freiberufliche Auslieferer. Genutzt werden die Garagen auch zur Fahrzeugaufbereitung oder um der Aufbewahrungspflicht von Akten nachzukommen - ganz im Sinne des Vorbilds aus Übersee. "Auch Fastnachtsvereine oder Schausteller bringen ihre Sachen bei uns unter", sagt Metz. "Jede Garage hat einen eigenen Zähler und Stromanschluss. Die neuen sogar Starkstromanschluss. Zudem haben die Garagen eine hohe Durchfahrtshöhe, damit jedes normale Wohnmobil durchkommt", beschreibt er die Objekte. "Die Kunden können über ihren eigenen Platz frei verfügen." Dass in Bühl wie in Nordamerika die Garagen à la "Storage Wars" zur Versteigerung freigegeben werden, glaubt Marcus Metz nicht. Er sagt: "Unsere Kunden sind in Deutschland gemeldet. Wir wissen, an wen wir uns wenden müssen. Außerdem entspricht das gar nicht unseren Vorstellungen."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben