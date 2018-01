Ständige Versuchungen

(jo) - Helmut Hannig aus Weitenung gehört gewiss zu den exklusiven Autoren, denn seine Bücher enthalten neben dem Wort auch eigene Bildkunst und erscheinen in nur sehr kleinen Auflagen. Die Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik aus Leipzig empfahl vor zwei Jahren Hannigs "lektyrische artefacte" als Buch des Monats. In seinem jetzt erschienenen neuesten Werk widmet sich der 79-Jährige dem Thema "Die Versuchung Jesu von Nazareth".

Sich damit zu befassen, sei hochinteressant, erklärt Hannig im Gespräch, denn: "Wir alle auf der Welt sind ständigen Versuchungen ausgesetzt." Ausgangspunkt seiner Betrachtungen sind drei Begebenheiten des Kapitels Matthäus 4,1-11, dessen Textstellen aus der revidierten Luther-Bibel aus dem Reformationsjahr 2017 er seinen Ausführungen zugrunde legt. Es geht um Jesus und Luzifer. Der Autor wagt den Versuch, deren Unterhaltung fortzuführen - im Stil eines Monologs, bei dem er das Wort des irdischen Jesus gegen den Satan ergreift.

In diese Stelle des Neuen Testaments einzugreifen, hat Hannig ("Ich fühle mich als Christ, bin aber kein Kirchgänger") besonders angespornt. "Zumal deren christliche Botschaft auch in unserer Lebensgemeinschaft deutlich macht, mit welchen Mitteln und Wegen wir den Versuchungen ausgesetzt sein können, die oft leise und bescheiden daherkommen." Seien es Einflüsterungen, Verführungen oder Verschwörungstheorien. In Prolog und Epilog vermittelt er die Hintergründe und die Absicht seiner Arbeit.

"Die Versuchung Jesu von Nazareth" ist sein letztes Mappenwerk. Auch dieses ist höchst aufwendig gestaltet. Drei Holzschnitte im Original, in Sandfarbe, Grau und Terrakotta gedruckt, sind eingefügt. Sie versinnbildlichen jeweils eines der Themen seiner Betrachtungen. Das Titelbild, ebenfalls ein Holdruck, stilisiert eine Christrose. Zur weiteren Gestaltung hat Hannig auf ein Bildnis von Matthäus aus dem "Lorscher Evangeliar" zurückgegriffen, das ebenso prachtvoll wiedergeben ist wie eine Handschrift aus dem vierten Matthäus-Kapitel, die Karl der Große im Jahr 810 im Hofscriptorium hat anfertigen lassen.

Gedruckt und fadengeheftet hat Hannig sein neuestes Werk selbst - in der Werkstatt eines befreundeten Buchbinders in Fellbach. Das 24-seitige Mappenwerk (ISBN 978-3-929551-17-9) ist erschienen im Verlag Oehler Medien (Ötisheim), kostet 56 Euro und kann beim Autor bezogen werden. E-Mail: hannigh@arcor.de