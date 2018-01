Freundliches Ringen um eine zufriedene Kundschaft

Bühl (gero) - Bei seiner Neujahrsansprache schwärmte Oberbürgermeister Hubert Schnurr noch von seiner Rathausmannschaft: "Wir sind ein tolles Team!" Am Samstagmorgen konnte er sich davon einmal mehr überzeugen: beim Wochenmarkt auf dem Europaplatz. Dorthin waren die Händler umgezogen, weil der angestammte Markt- und Kirchplatz bis Samstag, 11. August, umgestaltet wird. Solange wird auf dem Platz vor dem Bürgerhaus gehandelt, gewogen, gezählt - oder einfach nur getratscht. Bereits um 9 Uhr schaute sich der OB vor Ort um und suchte das Gespräch mit Händlern und Besuchern. Und er nahm freudig zur Kenntnis, wie das Ordnungsamt mit Abteilungsleiter Andreas Bohnert an der Spitze und seine Mitarbeiterinnen Brigitte Zink und Daniela Steurer den Bürgern den Umzug "schmackhaft" machten: mit kostenlosem Glühwein und Kinderpunsch. Aber nicht nur ihnen, auch den rund 25 Händlern schmeckte die Stimmung und die üppige Resonanz vorzüglich. Hans-Georg Seipel (Unzhurst) gehört schon so gut wie zum "Inventar" der beiden Wochenmarkttage. Er kommt bereits seit 35 Jahren und lobt die gute Vorarbeit mit persönlichen Gesprächen von Bohnert und Marktmeister Edgar Jäger. An diesem Samstag empfiehlt er vor allem kernlose Trauben, Edelkastanien und schwarzen Trüffel. Das Geschäft an ungewohntem Standort sei "ganz gut angelaufen". Die Kundschaft habe die "neuen Laufwege" recht schnell gefunden. Albrecht Müller musste sich nicht groß umorientieren. Er ist Vorsitzender der Bühler Stadtkapelle und meint anerkennend: "Alles größer, alles übersichtlicher." Das findet auch Rudolf Birnbreuer. Seit über 25 Jahren ist der Weitenunger Imker mit seinen Honigprodukten auf dem Markt. "Überraschend gut" findet er die Resonanz. Auch er hat bisher nur positive Rückmeldungen von Besuchern bekommen. Sie schätzen die Großzügigkeit des Platzes, auf dem sich Fußgänger und Radfahrer nicht ins Gehege kommen. Vermutlich am längsten ist die Familie Knosp (81) aus Urloffen auf dem Bühler Wochenmarkt vertreten: seit mittlerweile über 50 Jahren. Bis 2016 war noch Maria Knosp zweimal wöchentlich in Bühl. Nun hat Schwiegertochter Elvira den Stand übernommen. Ihr Ehemann Erwin begleitet sie. Er ist Polizeibeamter in Achern und mehrfacher deutscher Meister im Freistilringen. Öfter noch hat man in der Vergangenheit Bruder Martin gesehen, der es 1981 sogar zu einem Weltmeistertitel gebracht hat. Erwin und Elvira wissen zu berichten: "Die Leute sind zufrieden." Das ist kurz vor 12 Uhr auch Andreas Bohnert: Der Glühweinkanister ist leer, die Kunden sind happy und werden gerne wiederkommen.

