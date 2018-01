Dirigent und Vorsitzender ernten großes Lob

(red) - Kabarett, Musik und Lesung: Diese Mischung bietet das Programm des Schütte-Kellers im ersten Halbjahr 2018, teilen die Veranstalter mit. Unter anderem präsentiert am 27. April das "Jaurena Ruf Project" (Foto: Veranstalter) Lieder aus 100 Jahren Tango. » - Mehr

Rastatt