"Schwarze Grütze" übernimmt das Kommando Bühl (kkö) - Sie wollten, sagen die Musik-Kabarettisten Dirk Pursche und Stefan Klucke alias "Schwarze Grütze", in ihrem Programm "Notaufnahme" noch ehrlicher sein denn je. Eine Herausforderung, seien sie doch schon in jungen Jahren zur "ehrlichsten Boygroup der Welt" gekürt worden. Das Publikum im Schüttekeller schien jedenfalls nach jeder neuen "ehrlichen" Betrachtung der Welt aus "Schwarze-Grütze-Perspektive" zu lechzen: Es folgte den Potsdamern begierig auf ihren skurrilen, grotesken, schwarzhumorigen Pfaden. (kkö) - Sie wollten, sagen die Musik-Kabarettisten Dirk Pursche und Stefan Klucke alias "Schwarze Grütze", in ihrem Programm "Notaufnahme" noch ehrlicher sein denn je. Eine Herausforderung, seien sie doch schon in jungen Jahren zur "ehrlichsten Boygroup der Welt" gekürt worden. Das Publikum im Schüttekeller schien jedenfalls nach jeder neuen "ehrlichen" Betrachtung der Welt aus "Schwarze-Grütze-Perspektive" zu lechzen: Es folgte den Potsdamern begierig auf ihren skurrilen, grotesken, schwarzhumorigen Pfaden. Rein äußerlich kommt das Duo recht gegensätzlich daher: Bassist Pursche wie geleckt, als Prolet mit roten Schuhen, rotem Jackett und statischer Mimik, während Klucke (Piano und Gitarre) ganz in Schwarz gekleidet den Intellektuellen gibt. Zugleich lässt er sein Gesicht in so "dümmlichen" Variationen schweifen, dass schon der Anblick jede Ernsthaftigkeit verscheucht. Wer aber landet in der Notaufnahme bei Dr. Stefan und Pfleger Dirk? Na, Patienten sind ja mehr als genug vorhanden, wie die zwei verdeutlichen. Allenthalben herrsche etwa das Phänomen der Selbstüberschätzung, sinniert Pursche, und sucht nach Gründen: Casting-Shows? Internet? Mit dem Hinweis, das folgende Lied habe nichts mit Trump zu tun, schmettern die beiden "Mir gehört die ganze Welt": Es erzählt von einem Flug durch ein Unwetter, bei dem die Gäste das Kommando übernehmen, weil sie dem Kapitän nicht trauen. Unter der Regie von "Herrn Krause", unterstützt von den Sitznachbarn der Plätze a, f und d, befördert man den Fluggast aus dem Kosovo auf das Männerklo, den Kapitän auf das Damenklo, und ab in den Untergang. Solche bildlichen Szenarien lieben die Potsdamer, gern auch, wenn sie ihre Landsleute aus Mecklenburg-Vorpommern parodieren, ins Radiostudio zum Dudelfunk wechseln - live geschaltet sind Gaffer, die "krasse Verkehrsunfälle" bis hin zum Suizid schildern - oder wenn sie einen Malle-Urlaub besingen: Saufen, Fressen, Kotzen, da geht es mit Genuss ins Detail. Der boshafte Blick richtet sich auch auf die "alten Mütter", die die Babyschale mit dem Rollator schieben, oder auf Kandidat Christian, der bei der Show "Partner to go" im Fußballerjargon eine Frau zu gewinnen sucht. Glücklich strahlend singen sie von Sohn Dennis, dessen ADHS dank Ritalin in Sanftmut mündete. Was hier seinen Ansatz findet - Parodien von Lindenberg oder Grönemeyer - kulminiert in einem Lied, das Pursche von "den Chinesen" komponieren ließ: Er kann nur schwärmen von der gelungenen Montage berühmter Lieder, von "Atemlos" bis hin zu "Schnappi" - Hossa!". Klucke steht da längst kurz vor dem Burnout, peinigt ihn doch Pursche stets von neuem auch mit "sprachkritischen Nummern". Nebenbei erwähnt sei, wie geschickt das Duo das Publikum einbezieht, es pfeifen und singen lässt, mit ihm kokettiert oder es wüst beschimpft. Ein Glas Senf, das eine Dame den Künstlern als Präsent überreicht, erweist sich als zusätzlicher Motor für die Blödeleien, bis man irgendwann nur noch lacht. Mit einem Blues, dem monotonen Abgesang eines Alkoholisierten, ist "das Ende endlich gekommen". Endlich? Davon kann ob des frenetischen Applauses wohl keine Rede sein.

