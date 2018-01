Fusion mit der Kernstadtwehr "gut und zielführend" Bühl (cid) - In der Jahres-hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Altschweier, wurden Abteilungskommandant Matthias Wörther und sein Stellvertreter Christoph Larisch für weitere fünf Jahre an die Spitze gewählt. Es ist dies die zweite Amtsperiode der jungen Führungsriege. In Ermangelung eines geeigneten Gastronomie- beziehungsweise gemeindeeigenen Versamm-lungsraums fand die Zusammenkunft im Clubhaus des SV Altschweier statt. "Was hat sich in den letzten fünf Jahren bei uns verändert?", reflektierte Wörther und benannte "zweifelsohne die einsatztaktische Fusion mit der Kernstadtwehr". Er bezeichnete diese Entscheidung für die Abteilung wie auch für die Kernstadtwehr gut und zielführend und lobte die gute Kameradschaft innerhalb der Mannschaften. Wörther informierte über einen Workshop für Führungskräfte, eine Feedbackrunde der Abteilung und nannte als Zukunftsprojekte die Stabilisierung der Mannschaftsstärke auf 20 bis 25 Männer und Frauen, die Gründung einer Kinderfeuerwehr und eine stärkere Verzahnung der Aktiven mit den Alterskameraden. Laut Jahresbericht von Schriftführer Martin Meier betrug die Mannschaftsstärke zum Jahresende 2017 19 aktive Mitglieder, der Jugendfeuerwehr gehörten sechs Kinder an und 22 Kameraden seien in der Altersmannschaft, darunter auch vier Ehrenmitglieder. Zu Hauptfeuerwehrmän-nern befördert wurden Stefan Grubisic, Markus Hahn, Andreas Jeziorek und Florian Linz. Hans Huber wurde nach erfolgreichem Truppführer-Lehrgang zum Oberfeuerwehrmann und Marc Bäuerle zum Feuerwehrmann ernannt. 2017 absolvierten Stefanie Mörmann und Tim Wohlgemuth erfolgreich das Leistungsabzeichen in Silber, Luca Bäuerle den Lehrgang Truppmann Teil I. Bei insgesamt 301 Einsätzen in Bühl rückten die Altschweierer Kameraden bei 107 Einsätzen, und damit bei zirka einem Drittel, mit dem ersten Abmarsch aus. Auf der Gemarkung Altschweier habe es 2017 keinen Einsatz gegeben. Im Berichtsjahr fanden insgesamt 58 Proben, sechs Ausschusssitzungen und zahlreiche gesellige Veranstaltungen statt. Auch am vielfältigen Altschweierer Dorfgeschehen hätten sich die Floriansjünger unterstützend beteiligt. Eine gut gefüllte Kameradschaftskasse mit einem stattlichen Plus konnte Kassenführer Florian Linz vermelden, der für seine ausgezeichnete Kassenführung einstimmig entlastet wurde. Über die Aktivitäten der Altersmannschaft berichtete Obmann Martin Feuerer, der dieses Amt vor nahezu zwei Jahren von Ehren-Abteilungskommandant Arno Fritz übernommen hat. Für sehr guten Probenbesuch ausgezeichnet wurden Stefan Grubisic, Christoph Larisch, Klaus Linz und Markus Hahn. Mit einem "großen Dankeschön" würdigte Ortsvorsteher Manfred Müller, auch im Namen von Oberbürgermeister Hubert Schnurr, den ehrenamtlichen Einsatz der Floriansjünger für Altschweier und die Stadt Bühl und fügte hinzu: "Wir wissen, was wir an Euch haben." Die Grüße der Gesamtwehr überbrachte deren Stellvertreter Frank Ruschmann. "Ich freue mich über die Kontinuität der Abteilung Alt-schweier und danke allen Kameraden für die geleistete Arbeit."

