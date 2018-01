Nur das Unkraut wächst in die Höhe

Das zweigeschossige Gebäude soll Platz bieten für maximal 50 Personen. Die Stadt benötigt es, um genügend Kapazitäten für die sogenannte Anschlussunterbringung zu schaffen. Der Grund für den verzögerten Baubeginn liegt laut Eckhard Vandersee, Abteilungsleiter Hochbau und Gebäudemanagement bei der Stadtverwaltung, tief im Erdreich. Bei Untersuchungen seien Schäden im Kanal der Bergermühlsiedlung festgestellt worden. Deshalb müsse dieser zunächst einmal erneuert werden. Die Arbeiten seien bereits ausgeschrieben worden, der Gemeinderat werde den Auftrag voraussichtlich am 28. Februar vergeben. Die Kostenschätzung habe im Vorfeld bei 112000 Euro gelegen.

Die Kanalerneuerung solle anschließend im März beginnen und bis Ende April abgeschlossen sein. Erst im Anschluss daran könne im Mai der Bau der Flüchtlingsunterkunft starten. Deren Fertigstellung sei mittlerweile für das vierte Quartal 2018 geplant.

Wie berichtet, soll auf dem städtischen Grundstück ein Gebäude in Holzständerbauweise entstehen, das unterteilt ist in zehn Wohneinheiten mit je 57 Quadratmetern Fläche. Diese bieten jeweils Platz für zwei Erwachsene und drei Kinder, so dass die Gesamtkapazität der Unterkunft bei maximal 50 Personen liegt. Beim Spatenstich im September bezifferte OB Schnurr die Investitionskosten auf 1,4 Millionen Euro. Der symbolische Startschuss für das Vorhaben fiel damals so früh, weil eine Frist für den Antrag von Fördergeldern zu verstreichen drohte. Das Land schießt für das Projekt 350000 Euro zu. Dass die zusätzlichen Plätze wohl erst ein halbes Jahr später als geplant zur Verfügung stehen, bringt die Stadt bei der Flüchtlingsunterbringung laut Vandersee nicht in Bredouille. Für die Übergangszeit stünde genügend Wohnraum zur Verfügung. Unter anderem würden derzeit zwei Wohnungen in der Klotzbergstraße für bis zu zehn Personen instand gesetzt.

Wie berichtet, saniert die Stadt zudem ein Haus in der Daimlerstraße im Gewerbegebiet Süd. Dort soll der Bestand von vier auf sechs Wohnungen vergrößert werden, zusätzlich entstehen im Keller vier Einzelzimmer. Hauptsächlich sollen diese aber für die Unterbringung von Obdachlosen genutzt werden. Auch sechs bis acht Personen, die aktuell in der Bergermühlsiedlung wohnen, sollen dort eine neue Heimat bekommen. Im Gegenzug werden die Bestandsgebäude der Siedlung ebenfalls ertüchtigt. Sie sollen künftig Platz bieten für weniger problematische Bewohner, etwa Familien. Jokerst hatte beim Spatenstich erklärt: "Wir hoffen, ein sozialverträgerlicheres Klima zu bekommen."