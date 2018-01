Neue Büros in historischem Ambiente

Bürgermeister Helmut Pautler sprach von einem Haushalt, "der sich sehen lassen kann". Der Finanzplan sei allerdings kein Kaufhaus der Gefälligkeiten, in dem sich jeder bedienen könne. "Aber wir haben es geschafft, gemeinsam ordentlich zu wirtschaften", lobte Pautler die Beratungen mit den Fraktionen.

Das größte Einzelvorhaben, das im Haushalt eingepreist ist, betrifft seinen Arbeitsplatz: die Erweiterung des Rathauses Schwarzach. Dabei sollen die alte Klosterhofgaststätte und der fast 250 Jahre alte Pferdestall in Büroräume umgewandelt werden. Wie berichtet, hatte sich der Gemeinderat im Oktober vergangenen Jahres dazu durchgerungen, dem Großprojekt grünes Licht zu geben. Die Gesamtkosten werden auf rund vier Millionen Euro geschätzt, im Haushalt 2018 steht eine erste Rate von einer halben Million Euro bereit.

Eine Million Euro sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen vorgesehen. Rund 400000 Euro davon gab der Gemeinderat am Montag bereits aus: Das Gremium beschloss den Kauf von zwei Containern, die in Schwarzach in der Straße Klostergarten aufgestellt werden sollen und Platz bieten für bis zu 20 Personen (ausführlicher Bericht folgt in der morgigen Ausgabe). Darüber hinaus ist ein Neubau neben der Festhalle in Stollhofen geplant. Insgesamt sind im Vermögenshaushalt rund 2,4 Millionen Euro für Baumaßnahmen reserviert. Ein weiterer Schwerpunkt ist dabei der Betreuungs- und Bildungsbereich. So fließen 170000 Euro in die Sanierung von Fachräumen der Realschule und 100000 Euro in eine Erweiterung des Kindergartens Greffern.

Größter Kostenbatzen der Kommune sind die Personalausgaben, die im Verwaltungshaushalt veranschlagt werden. Fast 180 Mitarbeiter zählt die Verwaltung inzwischen, die mit jährlich rund 5,4 Millionen zu Buche schlagen.

Zur Finanzierung der Investitionen und des laufenden Betriebs kann die Gemeinde auf nach wie vor hohe Steuereinnahmen zurückgreifen. Kämmerin Sabine Hamsch kalkuliert dabei als größten Posten mit fünf Millionen Euro aus der Gewerbesteuer. Der Ansatz im vergangenen Jahr lag bei 3,7 Millionen. Hinzu kommen ein Einkommensteueranteil in Höhe von 4,1 Millionen Euro, rund eine Million an Grundsteuern und 900000 Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land. Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Allerdings eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Laut Haushaltsplan würde deren Höhe Ende 2018 dann rund 4,3 Millionen Euro betragen. Allerdings rechnet Kämmerin Hamsch mit einem deutlich höheren Stand, da das Haushaltsjahr 2017 besser abschließen wird als erwartet.

Trotz der positiven Entwicklung bleibt auch 2018 kein Stück vom Kuchen für die Feuerwehr übrig, deren Mitglieder seit vielen Jahren auf eine Lösung für die veraltete Infrastruktur vor allem in Söllingen warten. Im Haushalt eingeplant sind unter dem Stichwort "Gesamtkonzeption" lediglich 30000 Euro.