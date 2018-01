Noch immer kein "Reiseziel"

Bühl - Sanierung oder Neubau? Weiterhin ungeklärt ist die Zukunft des Ostflügels im Windeck-Gymnasium. Auch die jüngste Sitzung des Bühler Verwaltungsausschusses lieferte keine neuen Hinweise, wohin die "Reise" gehen könnte. Die Investitionskosten belaufen sich auf stattliche 15,5 Millionen Euro. Für 2018 sieht der Haushaltsentwurf eine erste Planungsrate von 500000 Euro vor.

Als der Punkt in der knapp vierstündigen Ausschusssitzung an der Reihe war, spielte Walter Seifermann (GAL) Orakel von Delphi. Er habe zwar das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten noch nicht gelesen, doch angesichts etwa gleich hoher Baukosten für Sanierung wie Neubau gehe er davon aus, dass am Ende ein Neubau stehen werde. Den Ausschlag dafür werde die Zuschussfrage geben, so Seifermann, fördere das Land doch nur Neubauten.

Der für Schulen zuständige Fachbereichsleiter Klaus Dürk verwies indes auf "aktuelle Entwicklungen bei Bund und Land" und gab in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass die staatliche Schulbauförderung überarbeitet werde. Der Entwurf sehe vor, dass auch die Sanierung kommunaler Schulbauten bis zu einem Drittel gefördert werden soll. "Wir müssen abwarten", sagte Dürk. Er rechne mit einer Entscheidung im Lauf des Frühjahrs. Die Stadt habe mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe wegen der Förderung bereits Kontakt aufgenommen.

"Wichtig ist, dass wir die Planung voranbringen", unterstrich Hubert Oberle (CDU), Befürworter einer Sanierung des Ostflügels. Bei einem Neubau müsste "schwerer Beton niedergemacht" werden, um sodann die Grundsubstanz mit Beton wieder neu aufzubauen. Aus ökologischer wie ökonomischer Sicht komme deshalb für ihn nur eine Sanierung in Betracht, so Oberle.

Was die Finanzierung betrifft, hatte OB Hubert Schnurr bei der Haushaltseinbringung im Dezember verkündet, dass die Stadt die 15 Millionen Euro Baukosten nicht aus eigener Kraft stemmen könne. Er ließ wissen: "Hierzu werden wir, sofern die Maßnahme bis Ende 2020 realisiert sein soll, eine vollständige Fremdfinanzierung benötigen."

Walter Seifermann widersprach am Montagabend und machte folgende Rechnung auf: Bei einem Zuschuss in der Größenordnung von vier bis fünf Millionen Euro verbleiben noch knapp neun Millionen. In den Jahren 2019 und 2020 sollte die Stadt jeweils zwei Millionen Euro aus dem laufenden Haushalt finanzieren können, und "dann wird der Kreditbedarf nicht mehr so groß sein." Ergo: Das Projekt ließe sich so überwiegend mit Eigenmitteln finanzieren. Der OB merkte mit Verweis auf die allgemeine Finanzlage an: "Wenn sich die positiven Prognosen erfüllen, können wir das so machen."

Daniel Fritz (CDU) störte sich an Einzelausgaben für die Schule wie 8000 Euro für die Reparatur des Sonnenschutzes oder 18000 Euro für die Erhöhung eines Geländers. "Das sind Positionen, die wir überprüfen sollten", erklärte Fritz. Noch Geld in den Altbau zu stecken, sei gleichbedeutend, es aus dem Fenster zu werfen. Dürk gab zu verstehen, dass die Forderung, das Geländer zu erhöhen, aus einer Begehung der Unfallkasse resultiere. "Wenn 45 Jahre lang bei diesem Geländer niemand gestürzt ist, dann fehlt mir jegliches Verständnis für die Forderung", äußerte Peter Hirn (SPD). Karl Ehinger (FW) betrachtete es als "Ärgernis", wenn jetzt noch Kosten für ein Gebäude anfallen, das in zwei oder drei Jahren abgerissen werde. Dürk versicherte seitens der Stadt: "Wir werden in nichts investieren, was nicht dringend erforderlich ist." Wenn jedoch ein Heizkörper kaputt sei, "müssen wir ihn ersetzen." So sind 5000 Euro für den Austausch defekter Nachtspeicheröfen berücksichtigt.

Die Größe der Klassenzimmer bildete einen weiteren Diskussionspunkt. Auf Nachfrage von Ehinger ließ Hochbau-Fachbereichsleiter Wolfgang Eller wissen, dass bei einer Sanierung - trotz vorhandener Struktur - durchaus kleinere Einheiten denkbar seien, wie sie bei Neubauten vorgegeben sind. Bei Lutz Jäckel (FDP) läuteten die Alarmglocken: In der neu errichteten Carl-Netter-Realschule zeige sich, "dass die Klassenzimmer zu klein sind." Er würde deshalb lieber sanieren als neu bauen. Übergangsweise könnte der Unterricht in Containern erfolgen.

