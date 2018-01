Start ins neue Jahr mit leichten Kopfschmerzen

Kamen



Kamen-Kaiserau (red) - Am Donnerstag beginnt in Kamen-Kaiserau für die "Bad Boys" die Vorbereitung auf die Handball-Europameisterschaft in Kroatien. Bei dieser möchte Neu-Bundestrainer Christian Prokop (Foto: dpa) wie sein Vorgänger Dagur Sigurðsson den Titel holen.