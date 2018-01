Anekdoten vom Hanauer-Bur Ottersweier (red) - Einen kurzweiligen und unterhaltsamen "z' Liecht gih Owe" erlebten die Besucher im Rahmen des Winterprogramms des Historischen Bürgervereins in der vom Kachelofen erwärmten, bis in den letzten Winkel besetzten Bernhard-Friedmann-Stub im Eicher-Wilhelme-Hus. Nach dem Lied "Horch, was kommt von draußen rein"' erzählte Heinz Wendling alias "de Bur vom Hanauerland", wie es früher war, speziell auf dem Bauernhof. Als er geboren wurde vor 60 Jahren, war der werdende Vater mit einem Hafen Moscht in der Küche gehockt, bis in der Kammer alles abgewickelt war - "so isch des geloffe". Bei seinem Enkel, so der Bur, waren die Eltern mit Schwangerschaftsgymnastik, Atemtechnik und vielem mehr auf alles vorbereitet, trotzdem wurde der Vater neben dem Baby zum Versorgungsfall. Zwischen den Vorträgen wurden, wie früher an solchen gemeinschaftlichen Abenden, Volkslieder gesungen, die von Karl und Bruno Höß musikalisch begleitet wurden. Als besonderer Schmaus wurde Kesselfleisch mit Sauerkraut und Pellkartoffeln serviert. Die Küche unter Martina Droll-Metzinger tischte sehr Schmackhaftes auf, schreibt der Verein. Der Hanauer-Bur bemerkte dazu: "Die Sau hat so ein schönes Fleisch und so einen schlechten Namen". Eine weitere Anekdote handelte von jungen Frauen in heutiger Zeit, die sich piercen. Wenn dann in 50 Jahren alles verrostet sei und die Enkel nach den "Nieten" fragten, werde die Oma erklären, die habe sie, damit sie in ihrem Alter nicht auseinanderfalle. Mit weiteren Liedern und Geschichten verlief der Abend sehr kurzweilig und zu später Stunde verließen die Gäste frohgemut die Stube, resümiert der Verein.

