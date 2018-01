Im Stadtbauhof ist es eng geworden

Rastatt



Autobahnauffahrt kurzzeitig gesperrt Rastatt (red) - Wegen einer Ölspur auf der Fahrbahn mussten am Dienstagmorgen die Autobahn-Auffahrt bei Rastatt-Nord in Richtung Süden und Abschnitte auf der B 462 kurzzeitig gesperrt werden. Wer den Schmutz verursacht hat, ist unklar (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Wegen einer Ölspur auf der Fahrbahn mussten am Dienstagmorgen die Autobahn-Auffahrt bei Rastatt-Nord in Richtung Süden und Abschnitte auf der B 462 kurzzeitig gesperrt werden. Wer den Schmutz verursacht hat, ist unklar (Symbolfoto: dpa). » - Mehr