Stadt verschärft Kontrollen

Bühl - Die Stadt Bühl will ihre Geschwindigkeitskontrollen ausweiten. Bei den Haushaltsberatungen im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats kündigte Ordnungsamtsleiter Andreas Bohnert die Anmietung einer teilstationären Messanlage an. "Wir werden diese testen und Erfahrungen sammeln."

Das bedeutet: Künftig wird an wechselnden Orten im Stadtgebiet ohne Personalunterstützung automatisch geblitzt. Wer zu schnell fährt, muss mit gebührenpflichtiger Post aus dem Rathaus rechnen.

Die außerdem geplante Anschaffung von zwei weiteren Kontrollgeräten setzt hingegen auf den guten Willen der Autofahrer. Deren Technik misst die Geschwindigkeit und signalisiert dem Verkehrsteilnehmer, ob er im zulässigen Rahmen oder zu schnell unterwegs ist. Mit 1500 Euro pro Kasten halten sich die Anschaffungskosten im Rahmen. Bohnert ist sich sicher: "Die Anwohner werden es uns danken."

Zwei festinstallierte Geräte dieser Art mit visueller Anzeige werden bereits stationär in der Fremersbergstraße in Weitenung und in der Schwarzwaldstraße in Weitenung in Höhe der Kirche betrieben. Ein drittes erfasst und protokolliert bei Verkehrsuntersuchungen an wechselnden Orten lediglich die gemessenen Geschwindigkeiten.

Keine Haushaltsberatung ohne das Thema Verkehr - es kommt jedes Jahr zur Sprache. 360268 Euro an Bußgeldeinnahmen im Jahr 2016 spiegeln wider, wie es um die Verkehrsmoral in der Zwetschgenstadt bestellt ist. Auch Falschparker haben daran großen Anteil. Eine sprudelnde Geldquelle ist das Verkehrskontrollwesen für die Stadtverwaltung dennoch nicht, ist es doch mit einem Personal- und Sachaufwand in etwa gleicher Höhe verbunden.

Im laufenden Jahr wird die kleine Truppe personell aufgestockt - von etwa 4,5 auf 6,7 Stellen. Entsprechend wird mit höheren Einnahmen von 400000 Euro an Bußgeldern sowie 25000 Euro an Entgelten und Gebühren kalkuliert.

Falls zutrifft, was Lutz Jäckel (FDP) beobachtet hat, könnte die Hauptstraße ein "dankbarer" Kontrollort werden. Der Abschnitt zwischen Bühlertalstraße und Nordtor-Kreisel ist auf 20 Stundenkilometer verkehrsberuhigt. "Es ist erschreckend, wie da abends gerast wird", schilderte Jäckel. "Es gibt Motorradfahrer, die rauschen mit 80 bis 100 Sachen durch. Das interessiert die gar nicht." Dieser Klientel sei nur mit Geldbußen und Fahrverboten beizukommen. Peter Hirn (SPD) stimmte seinem Vorredner zu: "In der Hauptstraße fährt so gut wie niemand Tempo 20."