Fest der Lebensfreude und Erinnerungen

Ja, da sind sie, die "Buben": Gestandene Herren, die die Hörths in die Arme schließen. Von exakt dieser Sekunde an wird sich der Ort in einen Bienenstock verwandeln, auf dem für einige Stunden ein prickelnder Zauber liegt. Häufiges und lautes Gelächter wird die Räume und das Gesicht des Hausherren erhellen. Wie "in früheren Zeiten" eben.

Der Hintergrund: Hörth ist jüngst 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass haben sich einige ehemalige Lehrlinge und Mitarbeiter angekündigt, die den Kontakt auch untereinander nie verloren. Das Menü für die kleine Feier, erzählt Hörth, habe sein Sohn vorbereitet, Küchenmeister Uli Hörth, unterstützt von seinem Team. Der Champagner steht kalt, der Abend kommt in Fahrt. Schon mit dem ersten Glas mischen sich Anekdoten ins Gespräch, versetzt mit heiter-frechen Sprüchen wie "Nur Köche machen Frauen glücklich".

Die "Buben" sind ihren Weg gegangen. Bis auf einen blieben sie der Gastronomie treu, stiegen in der Branche teils bis "in die Sterne" auf. Heute arbeiten sie in Hamburg, Köln, Leipzig. Zu den Gästen zählen auch Kollegen mit eigenen Häusern in der Region: Andreas Schäuble vom Bergfriedel, Uli Strümpfel von der Hochkopfstub, Alfons Warnsiedel vom Hirsch in Ottersweier und Jochen Ebner vom Sternen in Bühl.

Die Gespräche drehen sich oft um die Gastronomie und ihre Herausforderungen, auch um die "ganz Großen" der Branche: So fallen etwa die Namen Eckart Witzigmann oder Tim Mälzer; da scheint das Gesumme am Tisch einer gewissen Ehrfurcht zu weichen. Steffen Kimmig, der in München zeitweise mit Witzigmann arbeitete, erzählt auf Nachfrage fast verlegen, wie er damals "irgendwie nach München stolperte", als ob das alles gar nicht so erwähnenswert sei.

Dass Hans Gerstenlauer in Hamburg mit Mälzer zusammenarbeitet, wird auch nur wie nebenher erwähnt. Immer wieder richtet sich der Blick vielmehr auf jene Zeit, als die "Jungs" oben im Hause wohnten und für ihren Chef "durch's Feuer" gegangen wären. "Wir waren alle geil auf das Kochen. Wir wollten lernen, bis das Licht ausging." "Arbeitszeiten waren uns egal."

Das Mantra des Abends: "Du kannst den Job nur gut machen, wenn du ihn liebst. Das ist eine harte Branche." Hörth habe dazu beigetragen, diese Liebe in ihnen zu festigen. Und immerhin, fügt er hinzu, "haben wir auch oft genug miteinander gefeiert". Alle nicken, die Gesichter leuchten.

Hörth schaut auf die Männer wie ein stolzer Vater. Später werden diese ihm ein signiertes Messer überreichen, auch Wein und einen Reisegutschein gibt es zum Geburtstag. Andreas Schäuble wird Hörth eine emotionale Laudatio widmen: Eine Verneigung vor dem Lehrmeister, verehrt und geliebt. "Es ist mir eine große Freude", sagt Hörth darauf, und: "Ich glaube, heute Nacht kann ich nicht schlafen." Vermutlich nicht nur er: Diese Nacht ist eine Nacht der Sinnesfreuden, des Genusses und der Erinnerungen. Und an Schlafmangel sind ja alle Anwesenden schon aus beruflichen Gründen mehr als gewöhnt.

In die Reihe der Gratulanten reihte sich an anderer Stelle auch die Dehoga-Kreisstelle Bühl ein. Hörth ist Vorsitzender der Fachgruppe "Tourismus&Hotel" und seit über 40 Jahren in der Vorstandschaft tätig. Es gratulierten Vorsitzender Jürgen Kohler, sein Stellvertreter Christian Röck sowie die Ehrenvorsitzenden Hubert Ebner und Gerhard Bechtler.