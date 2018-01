Eine Ehe wie Feuer und Wasser

Von Karl Reinbothe Rheinmünster - Es war der 4. September 1953, als auf dem neuen NATO-Flugplatz in Söllingen der erste aus Kanada kommende F-86 Sabre Düsenjäger landete. 40 fluglärmträchtige Jahre später endete am 19. Januar 1993 diese Ära mit einem offiziellen Überflug von Baden-Baden. Der mittelbadische Himmel war nun wieder frei vom Düsenlärm kanadischer Militärmaschinen. Es war eine Ehe wie Feuer und Wasser, die hier einst entstand. Die Kanadier entpuppten sich schnell als angenehme Zeitgenossen. Sie versuchten dabei fern ihrer Heimat auch zivile Kontakte zu knüpfen und belebten in einem ansehnlichen Radius um ihren Militärstützpunkt nicht nur das öffentliche Leben. Spürbar trugen sie mit ihrer Kaufkraft von rund 300 Millionen Mark jährlich zur vielfältigen Umsatzsteigerung im mittelbadischen Raum bei. Zunehmend schlossen sich die Kanadier deutschen Vereinen an, wodurch sich auf verschiedensten Ebenen sympathische Bekanntschaften und echte Freundschaften. Zeitweise lebten rund 2100 Kanadier mit 3500 Angehörigen in und um Söllingen. Ein wichtiger Baustein der Integration war gleich zu Beginn die Errichtung der Eisarena. In dieser Halle war das Eishockey-Team der Kanadier, die "Baden Raiders", zu Hause und bestritt viele Spiele vor meist voll besetzten Rängen gegen deutsche Spitzenmannschaften. Das war neben großen Flugtagen beste Eigenwerbung. Im Gegensatz zu den vielen Sympathie-Pluspunkten sorgte aber der unerträgliche Lärm der kanadischen Kampfjets, wenn sie über Mittelbaden Luftkämpfe übten, immer wieder für Ärger in der Bevölkerung. Diese Thematik führte zu vielen Auseinandersetzungen auf politischer Ebene. Die Kanadier saßen allerdings mit dem Hinweis auf ihre NATO-Verpflichtung am längeren Hebel. Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich das deutsch-kanadische Verhältnis. So wurde denn auch recht zwiespältig die Entscheidung über den Abzug der Kanadier und die Auflösung des Fliegerhorstes in Söllingen aufgenommen. In vielen Baden-Badener Vereinen fühlten sich die Nordamerikaner wie zu Hause. Unter anderem pflegten sie Kontakte zu den Menschen auf dem Ooser Flugplatz, der vielfach technisch von der Militärbasis profitierte. So war es Wolfgang Eberts, Baden-Badener Unternehmer und begeisterter Pilot, der auch im Na-men vieler Bürger den Kanadiern mitteilte: "Glaubt ja nicht, heimlich über das Elsass verschwinden zu können, dazu haben wir Euch viel zu viel zu verdanken", und forderte zumindest eine letzte Ehrenrunde über der Stadt. Nachdem eine Anfrage von Flugplatzkommandant Lloyd Campell bei der Stadtverwaltung wegen eines Abschieds-Überflugs Zustimmung fand, wurde der letzte Flugplan geändert: "Am 19. Januar wird um 10.05 Uhr eine Flotte von acht F-18-Maschinen in 300 Meter Höhe zum Abschied ein letztes Mal die Kurstadt überfliegen." So geschah es dann auch an jenem Januartag 1993. Auf der Kurhauswiese tat sich Ungewöhnliches: Vor einem großen ausgestopften Tiger, dem Maskottchen des kanadischen Tiger-Geschwaders, standen Flugplatzkommandant Lloyd Campell sowie Baden-Badens Bürgermeister Klaus Klein in Erwartung der Kampfjets. Per Funk kam dann die Nachricht, dass der "Überflug erst um 10.50 Uhr" stattfinden könne. Als die Maschinen über den Fremersberg anfliegend die Stadt überquerten, ehe sie in Richtung Flughafen Prestwik in Schottland abdrehten, stießen Campell und Klein mit einem Glas Champagner zum Abschied auf eine friedvollere Welt an.

