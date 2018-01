Friedhofschließungen in weiter Ferne

Die Zukunft der beiden Anlagen beschäftigte angesichts des hohen Defizits im Bestattungswesen auch Walter Seifermann (GAL). Trotz eines Minimums an Unterhaltungsaufwand gelte es zu überlegen, "ob wir das bis zum Sankt-Nimmerleinstag weitermachen". OB Hubert Schnurr bat zu berücksichtigen, dass die Liegezeit mindestens 25 Jahre betrage. Der Aufwand, eine in die Jahre gekommene Friedhofskapelle zu sanieren, stehe jedenfalls in keinem Verhältnis mehr, sei Seifermann.

Für Daniel Fritz (CDU) war der Fall klar: "Ein Friedhof ist ein Stück des Dorfs." Die Unterhaltungskosten in Moos und Oberbruch seien die geringsten in der Stadt. "Solange die Kosten so sind, ist das in Ordnung." Er sehe keine Notwendigkeit, daran zu rütteln. Sein Fraktionskollege Hans-Jürgen Jacobs (CDU) pflichtete ihm mit ähnlichen Argumenten bei.

"Wir werden es nicht mehr erleben, dass die Friedhöfe in Moos und Oberbruch umgewidmet werden", warf Peter Hirn (SPD) in die Runde. Es amüsierte ihn jedoch, dass vor dem Mooser Friedhof trotz der geringen Zahl an Bestattungen ein Parkplatz für den "Herrn Pfarrer" reserviert sei. 2016 wurden dort vier Verstorbene zu Grabe getragen, in Oberbruch waren es zwei.

Kein wirkliches Problem erkennen konnte Helmut Oberle (CDU). Er war der Meinung: "Wir sind doch auf einem sehr guten Weg." Die Bühler Friedhofskonzeption sehe vor, dass nicht mehr benötigte Flächen auf den einzelnen Anlagen begrünt oder bepflanzt werden. Dieses Vorgehen helfe, den Pflegeaufwand zu minimieren.

Jörg Woytal (FW) erachtete die gestalterischen Veränderungen auf dem Bühler Friedhof für sehr gelungen, bedauerte aber, dass die neuen Flächen teilweise bereits vor dem Anwachsen befahren und damit beschädigt wurden.

Keinen Anlass zur Diskussion gab das allgemeine Finanzdefizit des Bühler Bestattungswesens, das 2018 weiter anzusteigen droht. Die Kostendeckung geht seit 2014 kontinuierlich zurück. Lag sie vor vier Jahren noch bei 61,5 Prozent, so wird in diesem Jahr mit 41 Prozent gerechnet.

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 272 Personen auf den zehn Friedhöfen der Stadt beerdigt. In 204 Fällen handelte es sich um eine Urnenbestattung, 68 Verstorbene wurden erdbestattet. Die Abschlusszahlen für 2017 lagen den Ausschuss noch nicht vor. Insgesamt gibt es in Bühl rund 5200 Grabstellen.