"Die Kreisräte sollen Druck machen" Bühl (jo) - Eine abenteuerliche Holperpiste führt hoch zur Burg Windeck. Der Asphalt der Kreisstraße 3749 ist an zahlreichen Stellen geflickt, nur kleinere Teilbereiche sind erneuert worden. Für eine umfassende Sanierung will der Landkreis Rastatt in diesem Jahr eine detaillierte Planung erstellen. Claus Haberecht, der für Straßenbau zuständige Dezernent im Landratsamt, erklärte vor dem Hintergrund der Bühler Etatberatungen gestern auf BT-Anfrage, dass im Haushaltsentwurf 2018 des Landkreises eine Planungsrate für einen Ausbau der K3749 berücksichtigt sei. Diese beziehe sich auf den Teilabschnitt zwischen dem Ortsteil Riegel und der Burghöhe. Einen Eindruck vom maroden Allgemeinbild der Straße hatten sich bereits im Juni 2015 die Kreisräte des Ausschusses für Umwelt, Bau und Planung im Rahmen einer Kreisstraßenbereisung verschafft. Die Holperpiste ließ den Bus auf der kurvenreichen Fahrt hoch zur Burg Windeck und runter nach Kappelwindeck teils kräftig schaukeln. In einem Redaktionsgespräch kündigte Landrat Jürgen Bäuerle 2016 die baldige Planung an. Das Kreisstraßenbauamt ging seinerzeit von Kosten in der Größenordnung zwischen 1,8 und zwei Millionen Euro aus. Sichtlich getan hat sich bislang nichts. Der Bühler CDU-Stadtrat Hubert Oberle machte aus seiner Ungeduld keinen Hehl: "Die Kreisräte sollen Druck machen", forderte er in der Verwaltungsausschusssitzung. OB Hubert Schnurr, Mitglied des Kreistags, erklärte, dass die K3749 ins Sanierungsprogramm des Landkreises aufgenommen sei. "Der Ausbau beginnt in Kappelwindeck rauf zur Burg." Die Fortführung in Richtung Ottersweier-Hard bedürfe einer gesonderten Ausbauplanung, so der OB. Tiefbau-Fachbereichsleiter Wolfgang Eller ergänzte, dass der schadhafte Abschnitt bei Waldmatt, der derzeit mit Warnbaken gesichert ist, noch in diesem Jahr saniert werden soll.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben