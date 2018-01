Vom Milchkaffee zum Hackenschuss

Bühl - "Butter bei die Fische" ist eine Redewendung, die dazu auffordert, zur Sache zu kommen. Die abgewandelte Neuschöpfung "Blues bei die Affen" muss erst noch zum Begriff werden. Sie steht für ein neues Open-Air mit sechs Bluesbands auf dem Gelände der WG Affentaler Winzer am 7. und 8. Juli. Ulrike Geissler-Schmidbauer und Rüdiger Schmitt vom Schütte-Keller-Verein hatten bewusst nach einem originellen Titel gesucht: "Nur Bluesfestival ist doch langweilig."

Unabhängig vom Programm mit Bands ganz unterschiedlicher Stilrichtungen vom knarzigen Delta-Blues bis zum kernigen Blues-Rock wird das Ganze zu einer spannenden Sache. Schließlich erhofft man sich zur Premiere an beiden Abenden jeweils 300 bis 500 Bluesfans. Auf der Suche nach einem geeigneten Festivalgelände waren der Vereinsboss und seine Schriftführerin letztlich in Eisental fündig und mit WG-Chef Ralf Schäfer rasch einig geworden. Der rückwärtige Platz vor der Traubenannahme lasse sich gut eingrenzen, außerdem gebe es in der Nähe ausreichend Parkmöglichkeiten, erklärt Schmitt.

Die Winzergenossenschaft sei als Mitveranstalter selbst nicht mit im Boot, überlege aber am zweiten Festivaltag, der auf einen Sonntag fällt, den Bluesliebhabern Kellerführungen anzubieten. Fans werden nicht nur aus dem mittelbadischen Raum, sondern auch von weither erwartet, soll doch die Kunde vom Affen-Blues über Fachmagazine deutschlandweit gestreut werden.

Mit Dr. Will and the Wizzards am Samstagabend, als "schrägster Vogel der Szene" angekündigt, und der Blues Company zum Finale am Sonntag sind zwei zugkräftige Headliner verpflichtet, die bei ihren Auftritten nicht nur eingefleischte Bluesfans begeistern. Die Blues Company war schon zweimal im Schütte-Keller zu erleben - mit einem abgespeckten Akustik-Programm. Im Rahmen von "Blues bei die Affen" wird die preisgekrönte, in 41 Bandjahren gereifte Combo aus Osnabrück nun richtig zur Sache gehen können.

Und über Dr. Will steht geschrieben: "Weckt, beschwört und betört mit seiner Schamanenstimme die Lebenden und die Toten." Allen Mitgliedern der "höllisch guten Band" aus München sagt man nach, einen "kleinen Hackenschuss" zu haben. Schmitt und Geissler-Schmidbauer genügte hingegen die "launige Stimmung bei einem Milchkaffee", um das Festival gedanklich aus der Taufe zu heben. Er mit der Erfahrung von 18 Jahren Schütte-Keller-Bühne und sie, aus der Szene des einstigen Münchner Musiklokals Schabernack hervorgegangen, entwickelten gemeinsam die Idee, etwas in "größerem Rahmen" aufzuziehen. Wenn's gut läuft, soll es alle zwei Jahre "Blues bei die Affen" geben.

Jeweils von 17 bis 23 Uhr ist an beiden Festivaltagen Programm geboten. Die weiteren Mitwirkenden sind der Fingerstyle- und Slide-Gitarrist Biber Hermann sowie der britische Rock-'n'-Roll- und Bluesmusiker Nick Woodland mit seiner Band am Samstag. Am Sonntag eröffnen die Blues-Barden Ignaz Netzer und Mojo Kilian, gefolgt von Richard Bargel mit seiner authentisch aufspielenden Americana-Band "Dead Slow Stampede".

Das Programm steht, einen Starttermin für den Vorverkauf im Schütte-Keller und bei der WG gibt es aber noch nicht, ebenso wenig Programmflyer und Plakate. Mit dem Ticketverkauf will Schmitt erst im Laufe des Februars beginnen.

Infos per E-Mail: schuette-keller@web.de.