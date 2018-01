Nicht mehr als eine Teetasse voll Kompost Von Marius Merkel Bühl - Nach dem Weihnachtsfest ist vor dem Häcksler - zumindest für die Tannenbäume, die während der Adventszeit die heimischen Wohnzimmer schmückten. Geht es in den Häusern und Wohnungen meist besinnlich zu, wird es beim Vimbucher Kompostbetrieb Vogel deutlich ungemütlicher. Scharfe Messer machen aus den Bäumen Kleinholz. Nach der Anlieferung der Bäume auf dem Firmengelände müssen diese zunächst gründlich gereinigt werden. "In früheren Zeiten mussten unsere Arbeiter bis zu sechs Kilogramm Lametta von den Bäumen entfernen", erzählt Geschäftsführer Franz Vogel. Lobend fügt er aber umgehend hinzu: "Unsere Kunden sind vernünftiger geworden. Die meisten Bäume sind heutzutage sauber." Trotzdem kommt es durchaus noch vor, dass sich eine Lichterkette oder sogar ein Christbaumständer nach Vimbuch verirrt. Wenn auch der letzte Lamettafaden vom Baum gepult ist, kommt der Häcksler zum Einsatz, der die Bäume schreddert. Das Holz wird zur Energiegewinnung für Strom und Wärme weiterverarbeitet. Der Rest wird kompostiert. Am Ende des Tages bleibt von einem Christbaum nicht mehr als eine Teetasse voll Kompost. Bis dieser reif und fertig zum Verkauf ist, vergehen rund acht Wochen. Ein Großteil wird im Weinbau verwendet oder für Sonderkulturen wie Erdbeeren oder Spargel. Die ersten Bäume liefern die Kunden bereits kurz nach dem Weihnachtsfest bei Franz Vogel ab. "Das sind meist die teuersten Stücke. Viele Leute gehen danach dann auch gleich in Urlaub", sagt er. Manch einer scheint aber auch ganz besonders an seiner Nordmanntanne zu hängen. Lachend erzählt Vogel: "Die Letzten werden im September oder Oktober gebracht." Aus der Mode scheint der Weihnachtsbaum nicht zu geraten - im Gegenteil: In den vergangenen Jahren wuchs die Anzahl der Tannen, die in Vimbuch ihre letzte Ruhestätte fanden. "Ich denke, dass es in diesem Jahr rund zehn Prozent mehr sein werden als 2017", prognostiziert der Geschäftsführer. Voraussichtlich rund 25 Tonnen werden die angelieferten Bäume auf die Waage bringen. Neben den Vimbucher Sondbachschlorbe-Guggis, die eine Sammlung in ihrem Ortsteil organisierten, rollte in dieser Woche vor allem die Fahrzeuge der Mittelbadischen Entsorgungs- und Recyclingbetriebe (MERB) aus Achern an. Die Abfallwirtschaftsbetriebe des Landratsamts Rastatt sowie der Stadt Baden-Baden beauftragten das Acherner Unternehmen, die Christbäume von den Sammelstellen der Stadt Bühl sowie in den Ortsteilen und im Rebland einzusammeln. An Weihnachten werden aber nicht nur die heimischen Wohnzimmer geziert, sondern auch die Straßen der Stadt. Dafür ist zum einen die Einzelhandelsgemeinschaft "Bühl in Aktion" (Bina) und zum anderen die Stadt verantwortlich. In diesem Jahr wurde die Innenstadt festlich geschmückt. Die Bina bestellte 100 Weihnachtsbäume, die an den Straßenlaternen befestigt und mit 1200 Kugeln geschmückt wurden. Rund 15 große Bäume stellt zudem die Stadt auf, um die Kernstadt und die Ortsteile während der Weihnachtszeit in festliche Stimmung zu versetzten. Laut Uwe Schultheiß, Leiter der Stadtgärtnerei, kostet das insgesamt rund 12000 Euro. "Den Auf- und Abbau dieser Nadelbäume übernimmt eine spezielle Kolonne von Bauhofmitarbeitern", erklärt er. Auch diese Bäume hauchen ihr Leben schließlich im Häcksler von Franz Vogel aus. Und Ende Februar könnten ihre Überreste den Weg zurück finden - nämlich dann, wenn sie als Dünger eingesetzt werden.

