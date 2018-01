Gestählte Körper zeugen vom Trainingsaufwand Bühl (urs) - Wenn im Bürgerhaus Neuer Mark das synchrone Klackern von Steppschuhen erklingt, sind die Tänzer der "Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory" mit ihrer Show "Night oft he Dance" wieder einmal im Lande. Bereits im vergangenen Jahr und 2015 begeisterten die durchtrainierten Tänzer und Akrobaten mit einem ausgefeilten Kostüm- und Lichtspektakel vom Allerfeinsten. Auch wenn im ersten Teil der "Tanzshow der Superlative" - so versprach es die Ankündigung im Programmheft - der Funke nicht so richtig überspringen wollte, hielt es im zweiten Teil niemanden mehr auf seinem Sitz. Allerdings hatte zuvor eine Mitklatsch- und Mittanz-Animation die Besucher angeheizt, die zwar ihre Wirkung entfaltete, aber auch nicht unbedingt hätte sein müssen. Trotzdem: Ungeachtet einiger Mängel (so waren es nur noch 16 statt im vergangenen Jahr 20 Tänzer) und einem etwas schwerfälligen Cheftänzer Liam Caputo, war es durchaus eine sehenswerte Welt- und Zeitreise für Augen, Ohr und Herz. Mit einer beeindruckten Schnelligkeit preschte die Show durch verschiedene Kontinente und Musikrichtungen, in der der bestechende irische Stepptanz wichtigster Bestandteil des Abends war. So wurden völlig neue Choreografien mit Akrobatik-Elementen und klassischem Stepp kombiniert. Der Beginn der Show präsentierte sich famos. Afrikanische Urgewalt traf auf europäischen Stepptanz. Die gestählten Körper zeigten das harte Training, das hinter solch einem Auftritt steckt. Auch die Körperspannung und die bis ins Detail ausgeführten Bewegungen signalisierten: Hier sind Profis am Werk. Auf eine Moderation wurde gänzlich verzichtet, denn in einem rasanten und fast schon atemberaubenden Wechsel von Kostümen und einer ausgefeilten Lichtshow blieb kaum Zeit zum Luftholen. In rasendem Tempo kombinierten die Akteure irischen Stepptanz mit Szenen aus "Dirty Dancing", Michael Jacksons "Thriller", der Trommelshow "Stomp" oder "Pirates oft the Caribbean". Die Erde bebte geradezu, als die Füße der Stepptänzer absolut synchron auf die die Bühne donnerten. Atemberaubend präsentierten sich Emiliano Gallando Nunez und Nora Contreras Rios mit einer Paar-Akrobatik - ästhetisch und hochklassig. Sie waren im Lauf des Abends noch mehrmals zu sehen, etwa zu "The Haunting" oder "Unheilig", also immer zu etwas anderer Musik. Was das alles mit der "Nacht des Tanzes" zu tun hat, ist natürlich eine andere Frage. Ebenso wie der dumme August (Igor Tejeda), der als Pausenfüller mit einer Klatschanimation für gute Stimmungen sorgen sollte - und das auch schaffte - und der sich später als hervorragender Tänzer entpuppte, mit seinem klassischen Hüftschwung bei den südamerikanischen Tänzen. Ein echter Augenschmaus waren Breakdancer José Antonio Hernandez Esquivel und das sogenannte "Black Light Theater", eine Darbietungsform, deren Wurzeln im japanischen Puppenspiel begründet liegen und die in völliger Dunkelheit geschieht. Dadurch, dass schwarz gekleidete Spieler vor schwarzem Hintergrund agieren, lassen sich unglaubliche Illusionen mit Licht erzielen. Sterne blitzen im Dunkeln, Tänzer in fluoreszierender Kleidung und Schminke leuchten durch UV-Licht geheimnisvoll auf. Leider kann sich die Tanzshow aber nicht mit der Ikone des irischen Stepptanzes messen, dem "Riverdance". Dazu sind es schlichtweg zu wenig Stepptänzer, die mal rasant und lautstark, danach wieder schwungvoll und leise synchron über die Bühne donnern. Trotzdem: Die große Mehrheit der Besucher war trotz des hohen Eintrittsgelds begeistert und geriet bei der Mitmach-Choreographie am Ende in euphorische Klatsch- und Tanzlaune. Nach dem Finale spendete das Publikum der "Night oft he Dance" stürmisch jede Menge Applaus.

