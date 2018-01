OB wirft Narren den Rathausschlüssel zu

Es regnete in Strömen, als sich bei Einbruch der Dunkelheit rund 300 kunterbunte Hästräger auf den Weg machten. Nichts hielt sie auf, denn sie waren fest entschlossen, die Stadtoberen in Gefangenschaft zu nehmen. OB Hubert Schnurr und Bürgermeister Wolfgang Jokerst hatten sich beim Stadtmuseum versteckt, doch die gewitzten Narren wurden schnell fündig, zerrten die Herren Bürgermeister in einen Latten-Sicherheitswagen und führten sie mit Halsring ab.

Angeführt von der Stadtkapelle unter Leitung von Alexander Schaufler zog die meuterische Schar rätschend und mit wilden Schlachtrufen wie "Helau" und "Narri narro" in den Friedrichsbau ein. "Wir haben unsere Oberen gekascht", rief Narrhalla-Zunftmeister Fütterer in die jubelnde Menge. "Der Narr wird auf den Thron gesetzt, Hubsi und Jogi auf die Ersatzbank versetzt", meinte er.

Doch diese mussten sich noch etwas gedulden, denn vor der Entmachtung gab es noch einen Augenschmaus. Die Gardemädchen der "Niesatzer Hurzle" tanzten mit viel Temperament, denn auch sie freuten sich über die Machtübernahme. Richtig toll fand die Narrenschar, dass der Stadtsäckel voll ist. Doch die Baustelle vor dem Rathaus machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. "Oh wie mir in der Seele noch mehr graut, wenn es sich in der Hauptstroaß noch mehr staut", befürchtete der Zunftmeister und gierte nach dem Rathausschlüssel.

Der OB, der den rund 60 Jahre alten Narrenhut des ehemaligen Bühler Oberbürgermeisters Erich Burger in Ehren hält, nahm die ganze Sache gelassen. "Ebbes zu gosche gibt's bei allem, was mir mache, de Jogi und ich hän hier echt nix zum Lache!", meinte Schnurr, der das Rumgemotze jetzt richtig satt habe. "Ob's Lörchgelände oder z'viel Verkehr in de Stroß, alles Bemühe für Euch geht in d'Hos", zeigte er sich mit humorigem Gesicht und warf den Meuterern den Rathausschlüssel zu. "Macht's doch grad selber, ihr komme au nit weit", so der entmachtete Stadtchef. Die Freude war groß, es war geschafft, das Rathaus nun in Narrenhand. Begeistert umjubelt wurden die Tänze der Kindergruppe der "Lichtputzer" und der "Bühler Quetschenteufel" sowie der "Widdnunger Mondglunkerle". Die Narren klatschten auch kräftig zur Musik der Jugendguggis der "Sondbachschlorbe" unter Leitung von Florian Kohler, so dass der Friedrichsbau in seinen Grundfesten erschüttert wurde. Unter tosendem Beifall schritten Zunftmeister und Zeremonienmeister der Narrhalla zum Fässchen Ulmer Hexensud, das OB Schnurr als letzte amtliche Handlung anzapfen durfte.